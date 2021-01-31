Как в России проходят акции в поддержку Навального. Онлайн

Новости

31 января в России проходят акции в поддержку арестованного Алексея Навального. 23 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более четырех тысяч человек. Суд оставил Алексея Навального под арестом.

Редакция ТВ2 рассказывает, что происходит на протестных акциях онлайн.

Дальний Восток

Штаб Навального во Владивостоке сообщает о 20 задержанных.

Не смотря на беспрецедентное давление и задержания ещё на подходе к площади люди продолжают собираться! Приходите на площадь прямо сейчас если вы ещё не с нами! pic.twitter.com/ktc4AboBtT — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 31, 2021

В Хабаровске на площади Ленина собралось около ста человек. Люди ходят вдоль ледового городка, общаются между собой, лозунгов не скандируют.

Несмотря на полицейские кордоны и огромное количество автозаков, заполненных космонавтами, храбрые жители Хабаровска всё же вышли на площадь! pic.twitter.com/rfsQyQ1YS9 — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 31, 2021

Завершились акции протеста в Петропавловске-Камчатском и Магадане. Как сообщает корреспондент «Новой» Владимир Хитров, на Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек.



«Полицейских было, пожалуй, не меньше, чем протестующих. К площади подогнали автозаки. Один из стражей порядка рассказывал в громкоговоритель об административной ответственности, которая грозит горожанам за участие в несанкционированном митинге. Акция продлилась примерно час. Она прошла мирно, но как минимум четыре активиста были задержаны и доставлены в отделения полиции», — сообщил Хитров.



В Магадане, по информации местного издания «Весьма», в акции протеста участвовали около 50 человек: «Полиции было больше, чем в прошлый раз, были сотрудники мэрии, уполномоченный по правам ребёнка, сотрудники пресс-служб ведомств с фотоаппаратами. Кажется, полиции и тех, кто пришёл ее освещать было не меньше, чем участников. В основном молодежь до 30, средний возраст и 45 плюс».

Фото: vesma.today

Красноярск

Площадь Революции в Красноярске засыпали снегом, сообщает издание «Проспект Мира». Несколько КамАЗов в ночь на 31 января привезли снег и выгрузили его на площадь возле памятника Ленину.

Новосибирск

Фото: https://tayga.info