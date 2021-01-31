Добрые новости
31 января,
2021
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Новости

Как в России проходят акции в поддержку Навального. Онлайн

ТВ2
ТВ2
1 час назад

31 января в России проходят акции в поддержку арестованного Алексея Навального. 23 января во многих городах прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более четырех тысяч человек. Суд оставил Алексея Навального под арестом. 


Редакция ТВ2 рассказывает, что происходит на протестных акциях онлайн. 

Дальний Восток

Штаб Навального во Владивостоке сообщает о 20 задержанных. 

В Хабаровске на площади Ленина собралось около ста человек. Люди ходят вдоль ледового городка, общаются между собой, лозунгов не скандируют.

Завершились акции протеста в Петропавловске-Камчатском и Магадане. Как сообщает корреспондент «Новой» Владимир Хитров, на Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек.

«Полицейских было, пожалуй, не меньше, чем протестующих. К площади подогнали автозаки. Один из стражей порядка рассказывал в громкоговоритель об административной ответственности, которая грозит горожанам за участие в несанкционированном митинге. Акция продлилась примерно час. Она прошла мирно, но как минимум четыре активиста были задержаны и доставлены в отделения полиции», — сообщил Хитров.

В Магадане, по информации местного издания «Весьма», в акции протеста участвовали около 50 человек: «Полиции было больше, чем в прошлый раз, были сотрудники мэрии, уполномоченный по правам ребёнка, сотрудники пресс-служб ведомств с фотоаппаратами. Кажется, полиции и тех, кто пришёл ее освещать было не меньше, чем участников. В основном молодежь до 30, средний возраст и 45 плюс».

Акция в Магадане
Акция в Магадане
Фото: vesma.today

Красноярск

Площадь Революции в Красноярске засыпали снегом, сообщает издание «Проспект Мира». Несколько КамАЗов в ночь на 31 января привезли снег и выгрузили его на площадь возле памятника Ленину. 

Новосибирск

Как в России проходят акции в поддержку Навального. Онлайн
Фото: https://tayga.info

В Новосибирске начали блокировать улицы. Возле мэрии на площади Ленина выстроили десятки автозаков, передает корреспондент Тайги.инфо.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.


В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​ Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток. 


Задержали на митинге. Что делать?


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