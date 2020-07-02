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02 июля,
2020
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Как в регионах Сибири голосовали по поправкам в Конституции

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

По данным ЦИК обработано 99,72% бюллетеней. Поддержали поправки 77,96%. Против проголосовали 21,23%. Рассказываем, какие результаты показали регионы Сибири.

Больше всего поддержавших поправки проживают в Республике Тыва. Там «за» проголосовали 96,79%. Ранее мы рассказывали, что в Тыве явка составила больше 90%. При этом, регион находится на втором месте в России по распространению коронавирусной инфекции. Местный избирком отчитывается, что больше 80% проголосовавших сделали это досрочно.

Так же велик уровень поддержки поправок в Кемеровской области — 87,29%. Регион также продемонстрировал высокую явку: там по данным на 18.00 проголосовали 87,49% жителей, из них 76,13% — досрочно.

Больше 30% голосов против были отданы в Омской, Иркутской, Томской областях и Республике Алтай. В этих регионах явка на выборы составила порядка 40%. 

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