«Как у профессионального шефа»: акция «Академия кухни» стартовала в «Пятёрочке»

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую акцию «Академия кухни». В рамках акции с 5 октября по 31 декабря 2021 года можно собрать коллекцию кухонной посуды и аксессуаров как у профессионального шеф-повара со скидкой до 86%.

Коллекция «Академия кухни» состоит из пяти видов ножей, трех сковородок, двух стеклянных крышек и трех кастрюль различного объема. Кроме того, в рамках акции представлены и другие полезные предметы: комплект разделочных досок, органайзер, дуршлаг, миска, полотенце, набор прихваток, подставка для кухонных приборов, ножницы, различные лопатки, половник, венчик и прочая мелкая кухонная утварь.

Чтобы приобрести нужный товар со скидкой, достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». Кроме того дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров акции. А если не планируете в ней участвовать, то накопленные наклейки можно дарить родственникам или друзьям, перечислив их на действующую «Выручай-карту» в личном кабинете или с помощью мобильного приложения. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка».