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26 апреля,
2020
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Как томичи будут отдыхать в мае 2020: календарь выходных

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Апрельские выходные плавно перейдут в майские праздники. В общей сложности, томичи отдохнут 8 дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на майские праздники следует оставаться дома.

Как томичи будут отдыхать в мае 2020: календарь выходных

Томичи будут отдыхать 8 дней: с 1 по 5 и с 9 по 11 число. Майские выходные оказались продолжительными, потому что на 4 и 5 мая перенесли праздничные 4 и 5 января, которые выпали на выходные дни.


Все массовые мероприятия, которые традиционно планировались на майские выходные, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесли. 


Напомним, режим полной самоизоляции в Томской области продлится до 30 апреля. До этого времени томичи могут ходить на работу, выносить мусор, гулять с собакой в радиусе 200 метров, посещать ближайший магазин. Губернатор разрешил поездку на дачу, но призвал совершать ее в той же компании, в которой вы проводите самоизоляцию, и не звать на дачу друзей и знакомых.

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