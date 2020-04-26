Как томичи будут отдыхать в мае 2020: календарь выходных

Апрельские выходные плавно перейдут в майские праздники. В общей сложности, томичи отдохнут 8 дней. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на майские праздники следует оставаться дома.

Томичи будут отдыхать 8 дней: с 1 по 5 и с 9 по 11 число. Майские выходные оказались продолжительными, потому что на 4 и 5 мая перенесли праздничные 4 и 5 января, которые выпали на выходные дни.





Все массовые мероприятия, которые традиционно планировались на майские выходные, включая Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесли.





Напомним, режим полной самоизоляции в Томской области продлится до 30 апреля. До этого времени томичи могут ходить на работу, выносить мусор, гулять с собакой в радиусе 200 метров, посещать ближайший магазин. Губернатор разрешил поездку на дачу, но призвал совершать ее в той же компании, в которой вы проводите самоизоляцию, и не звать на дачу друзей и знакомых.



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