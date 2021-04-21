Как спасти уникальность Томска: мнение общественников

Клуб активных горожан провел в Российско-немецком доме Круглый стол «Томский опыт восстановления и сохранения исторического наследия. Личная инициатива». Во встрече, приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест, приняли участие.о. мэра Михаил Ратнер, инвесторы программы «Дом за рубль» Алексей Будников, Евгений Калугин, Олег Полозов, Александр Беликов, Алексей Альпет, представители и авторы проектов по восстановлению исторических пространств, Екатерина Кирсанова — «Профессорская квартира», Александр Лунёв — «Башня Лунёва» и Сергей Медведчиков — «Квартира №1 на Белинского». По итогам круглого стола общественники подготовили предложения, которые помогут спасти уникальную архитектуру Томска, из-за которой собственно наш город и получил статус исторического поселения федерального значения. Резолюцию Круглого стола публикуем ниже. Кроме того, она будет отправлена лично и.о. мэра Михаилу Ратнеру, спикеру Думы города Томска Чингису Акатаеву и заместителю губернатора Евгению Паршуто.

​Общественники и участников программы «Дом за рубль» предлагают расширить направления использования восстановленных домов. По мнению инвесторов, потенциал коммерческой недвижимости, среди объектов, предлагаемых к восстановлению, иссякает. И перевод зданий в жилые дал бы новый виток развития программы. Так как, можно утверждать, что в городе сложился устойчивый спрос на деревянные дома в центре для проживания одной семьи. В то же время, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер пояснил участникам круглого стола, что перевод коммерческой недвижимости в жилую возможен только в рамках прав собственника. Отсюда истекает вторая проблема.





Необходима разработка эффективного механизма передачи объектов в собственности и их последующего сохранения. ‌Значительное расширение числа инвесторов, готовых брать дома на восстановление, возможно при наличии механизма передачи объектов в собственность.





‌Значительным препятствием в расширении программы «Дом за рубль» стала отмена льгот по подключению восстановленных домов к теплоснабжению. Это привело к увеличению затрат на 700 тысяч рублей на дом в среднем. Для дальнейшего развития программы необходим возврат льгот для участников «Аренды за рубль».





Для решения проблем эксплуатации исторического жилого фонда в Томске участники Круглого стола рекомендуют Законодательной Думе Томской области отказаться от исключения из региональной программы капремонта многоквартирных домов с количеством квартир менее пяти, представляющих историко-архитектурную ценность, либо разработать альтернативный механизм финансирования капитального ремонта указанных многоквартирных домов. Очевидно, что жители деревянных домов проводить капремонт за собственный счёт не смогут по определению.





Кроме того, по мнению участников Круглого стола, жителям деревянных домов необходимо предоставлять льготу по оплате ЖКУ — за сохранение жителями городского исторического наследия самим фактом проживания в исторических зданиях. Сейчас вместо льгот жильцы получают дополнительную финансовую нагрузку.





‌Представители сообщества экскурсоводов обратили внимание на тот факт, что в Томске есть необходимость выстроить, благоустроить и содержать несколько классических экскурсионных маршрутов. Представители инвесторов программы «Аренда за рубль» готовы принять участие в благоустройстве таких маршрутов.





Подробнее о проблемах, которые обсуждались на Круглом столе в РНД читайте здесь.