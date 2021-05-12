Как создать цифровые продукты. В Томске пройдет Мастерская Гараж

18 мая в Томске пройдет Мастерская Гараж, организованная компанией МТС.
«На Мастерской Гаража расскажут, как все работает не в учебнике, а в жизни, научат создавать настоящие прибыльные продукты, познакомят с методикой работы над вашим проектом, дадут возможность уже во время учебы участвовать в создании внутреннего стартапа в крупной компании», — говорится в анонсе проекта.
Специальными гостями мероприятия будут эксперт по инновационному развитию, управлению изменениями, международной кооперации, развитию образования Максим Гашков и руководитель проектов МТС Полина Сухорукова.
«Мастерская Гараж в Томске проходит впервые, так что, студенты, не упустите свой шанс. Любой может присоединиться к одной из команд Гаража или создать новую команду для разработки своего продукта», — пишет на своей страничке в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.
Мастерская Гараж пройдет 18 мая в 10:00 в Точке кипения ТУСУР.
Для участия необходима предварительная регистрация: https://leader-id.ru/events/204937