Добрые новости
12 мая,
2021
1
фото
Новости

Как создать цифровые продукты. В Томске пройдет Мастерская Гараж

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

18 мая в Томске пройдет Мастерская Гараж, организованная компанией МТС. 


«На Мастерской Гаража расскажут, как все работает не в учебнике, а в жизни, научат создавать настоящие прибыльные продукты, познакомят с методикой работы над вашим проектом, дадут возможность уже во время учебы участвовать в создании внутреннего стартапа в крупной компании», — говорится в анонсе проекта.

Как создать цифровые продукты. В Томске пройдет Мастерская Гараж

Специальными гостями мероприятия будут эксперт по инновационному развитию, управлению изменениями, международной кооперации, развитию образования Максим Гашков и руководитель проектов МТС Полина Сухорукова. 


«Мастерская Гараж в Томске проходит впервые, так что, студенты, не упустите свой шанс. Любой может присоединиться к одной из команд Гаража или создать новую команду для разработки своего продукта», — пишет на своей страничке в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

Мастерская Гараж пройдет 18 мая в 10:00 в Точке кипения ТУСУР.


Для участия необходима предварительная регистрация: https://leader-id.ru/events/204937

Новости компаний

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.