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19 марта,
2021
Новости

Как складываются тарифы в Томске. Коротко

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Прямой эфир, посвящённый тарифному регулированию, провели накануне в администрации Томской области. Как отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, на изменения тарифов влияют три типа факторов.


«На изменения тарифов влияют внешние факторы, такие как инфляция, рост цен на топливо, электроэнергию, так и факторы внутренние, связанные с эксплуатацией систем, — сказал вице-губернатор. — Кроме того, при снижении объема реализации ресурса тариф на него увеличивается».


Замгубернатора подчеркнул, что устанавливаемые тарифы должны быть экономически обоснованными.


В Томской области индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги для второго полугодия 2021 года составляет 7,8 %. Он состоит из установленного правительством индекса в 5,3 % (ежегодно устанавливается для каждого региона) и максимального отклонения от среднеобластной величины в 2,5 %. Это значит, что в 2021 году в Томской области тарифы на комуслуги не смогут вырасти более чем на 7,8 %. Всего на 2021 год в Томской области установлено 599 тарифов для разных территорий.

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