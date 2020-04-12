Как штрафуют людей в Томской области за нарушение режима самоизоляции
Суды в Томской области стали штрафовать за нарушение режима самоизоляции, который действует в регионе до 15 апреля. Публикуем случаи, при каких обстоятельствах жители Томской области получили штраф.
Судья в Бакчаре оштрафовал молодого человека. В момент задержания парень хотел встретиться с подругой, хотя знал, что в Томской области введен режим самоизоляции.
«Рассмотрев материалы дела, судья пришел к выводу о наличии в действиях гражданина Ж. признаков состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа», — опубликовано на сайте суда.
В Александровском районном суде местного жителя тоже привлекли к административной ответственности. Мужчина 8 апреля покинул дом и гулял по улицам села. Местный житель понимал, что нарушил режим самоизоляции, о чем указал в своих объяснениях, отметили в суде.
В Каргаске суд установил, что двое жителей 9 апреля находились на улице, нарушили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, так как покинули место проживания с целью, не входящей в перечень исключений.
«Указанные лица подвергнуты административному наказанию в виде штрафа, при назначении наказания судом было учтено признание вины, материальное положение правонарушителей»,— отметили в суде.
В Кривошеине тоже задержали мужчину. Вечером, 7 апреля, он возвращался от родственника, проживающего недалеко от здания «Почта России» и его остановили полицейские. Местный житель понимал, что нарушил режим самоизоляции, о чем указал в своих объяснениях, добавили в пресс-службе суда. Суд признал раскаяние лица, совершившего административное правонарушение и назначил наказание в виде предупреждения. Постановление не вступило в законную силу.
В Чаинском районе суд установил, что двое жителей 7 апреля, около 21 часа находились на улице, вне места своего проживания, нарушив правила поведения при введении режима повышенной готовности.
«Одно лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа, второе лицо, будучи ранее предупрежденным сотрудниками полиции о необходимости соблюдения требований распоряжения Администрации Томской области, подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 5 000 рублей», — пояснили в суде.
Все решения судов в законную силу пока не вступили и могут быть обжалованы.
Напомним, 18 марта на территории Томской области ввели режим «повышенной готовности». 31 марта губернатор объявил о введении режима полной самоизоляции на территории региона. Режим должен закончиться 15 апреля, сейчас в обладминистрации рассматривают возможность его продления.
9 апреля сотрудники полиции начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Они массово останавливали водителей, проверяли у них документы, спрашивали про справки с работы. А житель села Мельниково Шегарского района был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что шел по улице, пил пиво и не смог объяснить причины нахождения в общественном месте.
Штрафы составляются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Их максимальный размер — 30 тысяч рублей. Статья вступила в силу 1 апреля, а 8 апреля губернатор области подписал распоряжение, разрешающее сотрудникам полиции составлять протоколы из-за нарушения режима.
Насколько законны штрафы за прогулку по городу? Нужно ли обжаловать постановления? Как себя обезопасить? Читайте в материале: Имейте план разговора с полицейским: адвокаты о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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