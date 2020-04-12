Как штрафуют людей в Томской области за нарушение режима самоизоляции

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Суды в Томской области стали штрафовать за нарушение режима самоизоляции, который действует в регионе до 15 апреля. Публикуем случаи, при каких обстоятельствах жители Томской области получили штраф.

Судья в Бакчаре оштрафовал молодого человека. В момент задержания парень хотел встретиться с подругой, хотя знал, что в Томской области введен режим самоизоляции.

«Рассмотрев материалы дела, судья пришел к выводу о наличии в действиях гражданина Ж. признаков состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа», — опубликовано на сайте суда.