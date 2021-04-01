Как съездить в Колпашево за миллион: лайфхак от Сергея Жвачкина

25 марта губернатор Сергей Жвачкин посетил Колпашево, чтобы обсудить тарифы на отопление и горячую воду и проблему кадрового вопроса в медучреждениях. Полет на вертолете главы региона до Колпашева и обратно обошелся бюджету области в 1 073 333,66 рублей, сообщает Штаб Навального в Томске.

По подсчетам штаба Навального в Томске в 2019 году Жвачкин потратил на полеты на вертолете 5 187 200 рублей, а в 2018-м — 3 580 000 рублей. Данных за 2020 год пока нет.





Полет в Новокузнецк, куда Сергей Жвачкин полетел на вертолете на один день, обошелся бюджету в 1 250 000 рублей. Расстояние от Томска до Новокузнецка — 430 километров, на машине его можно преодолеть за 4-5 часов и потратить на это всего несколько тысяч рублей на бензин. Тем более, что в автопарке обладминистрации служебный Mercedes-Benz за 6 млн рублей для губернатора имеется.