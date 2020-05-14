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14 мая,
2020
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Как росло число заболевших коронавирусом в Томской области. График

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

По данным на 13 мая, в Томской области коронавирус диагностировали у 311 человек. Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозируют, что при такой же динамике к 20 мая в регионе может быть около шестисот заболевших COVID-19.


Как менялось число заболевших коронавирусом в регионе, можно увидеть на графике ниже.

В настоящее время Томская область занимает седьмое место среди сибирских регионов по количеству человек, у которых диагностировали коронавирус. Общее число заболевших в Сибири достигло 6777 человек. Из них, по официальным данным, 72 человека умерли. В Томской области скончались четыре пациента, которым был диагностирован COVID-19.


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