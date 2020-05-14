Как росло число заболевших коронавирусом в Томской области. График

По данным на 13 мая, в Томской области коронавирус диагностировали у 311 человек. Эксперты информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом прогнозируют, что при такой же динамике к 20 мая в регионе может быть около шестисот заболевших COVID-19.





Как менялось число заболевших коронавирусом в регионе, можно увидеть на графике ниже.