Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Реставраторы завершают ремонт центральной башни здания мэрии Томска. В течение октября отремонтированная латерна вернется на свое место.
Работы выполняет «Томскремстройпроект». Подрядчик уже заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.
Несущий каркас башни был усилен, внутри купола восстановили металлическую лестницу. Деревянные элементы внутри конструкции обработали антисептическим и огнезащитным составом.
Также был отремонтирован парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии.
Завершена и реставрация часов, которые размещаются в центральном окне латерны.
Специалистами ТЭМЗа воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.
Сегодня проводится сбор конструкции и шлифовка металлических элементов.
Администрация Томска располагается в здании, построенном с 1899 по 1900 год известным архитектором Константином Лыгиным, которое относится к памятникам архитектуры. В соответствии с федеральным законодательством администрация обязана содержать историческое здание, обеспечивать его сохранность и проводить необходимые ремонтные работы.
Здание бывшей Казенной палаты и казначейства было возведено по проекту известного томского архитектора, профессором Технологического института К. К. Лыгина в 1899-1900 годах. Заказчиком проекта и владельцем здания был Торговый Дом «Евграф Кухтерин и сыновья». По тем временам здание было одним из лучших в плане технического оснащения. На первом этаже находились магазины, а на втором и третьем этажах располагалась казенная палата с входом с ул. Почтамтской (пр. Ленина). Казначейство арендовало часть здания, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (пр. Фрунзе). После революции в здании размещались советские и партийные учреждения.