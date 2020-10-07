Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

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Реставраторы завершают ремонт центральной башни здания мэрии Томска. В течение октября отремонтированная латерна вернется на свое место.

Работы выполняет «Томскремстройпроект». Подрядчик уже заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.

Несущий каркас башни был усилен, внутри купола восстановили металлическую лестницу. Деревянные элементы внутри конструкции обработали антисептическим и огнезащитным составом.

Также был отремонтирован парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии.

Завершена и реставрация часов, которые размещаются в центральном окне латерны.

Специалистами ТЭМЗа воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.

Сегодня проводится сбор конструкции и шлифовка металлических элементов.