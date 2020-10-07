Добрые новости
07 октября,
2020
13
фото
Новости

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Александр Сакалов
Александр Сакалов
1 час назад

Реставраторы завершают ремонт центральной башни здания мэрии Томска. В течение октября отремонтированная латерна вернется на свое место.

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Работы выполняет «Томскремстройпроект». Подрядчик уже заменил несущий каркас латерны, восстановил декор венчающего купола, а также архитектурные детали, расположенные на крыше здания.


Несущий каркас башни был усилен, внутри купола восстановили металлическую лестницу. Деревянные элементы внутри конструкции обработали антисептическим и огнезащитным составом.

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Также был отремонтирован парапет и ограждающая деревянная конструкция. Они не ремонтировались около 30 лет и находились в аварийном состоянии. 


Завершена и реставрация часов, которые размещаются в центральном окне латерны.

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Специалистами ТЭМЗа воссоздали шпиль с флюгером по историческим чертежам 1900 года. Этот элемент был утрачен более полувека назад.

Сегодня проводится сбор конструкции и шлифовка металлических элементов. 

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото

Администрация Томска располагается в здании, построенном с 1899 по 1900 год известным архитектором Константином Лыгиным, которое относится к памятникам архитектуры. В соответствии с федеральным законодательством администрация обязана содержать историческое здание, обеспечивать его сохранность и проводить необходимые ремонтные работы.


Здание бывшей Казенной палаты и казначейства было возведено по проекту известного томского архитектора, профессором Технологического института К. К. Лыгина в 1899-1900 годах. Заказчиком проекта и владельцем здания был Торговый Дом «Евграф Кухтерин и сыновья». По тем временам здание было одним из лучших в плане технического оснащения. На первом этаже находились магазины, а на втором и третьем этажах располагалась казенная палата с входом с ул. Почтамтской (пр. Ленина). Казначейство арендовало часть здания, выходящую фасадом на ул. Нечаевскую (пр. Фрунзе). После революции в здании размещались советские и партийные учреждения.

Как ремонтируют центральную башню здания мэрии Томска. Фото
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.