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17 мая,
2020
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Как работает госпиталь СибГМУ для зараженных коронавирусом в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова в телеграм-канале рассказала о первых сутках работы врачей в респираторном госпитале, где лечатся пациенты с COVID-19. 

Как работает госпиталь СибГМУ для зараженных коронавирусом в Томске

В респираторном госпитале СибГМУ пациентов с коронавирусной инфекцией — 19 человек. Нуждается  в кислородной поддержке один. Тяжелых пока нет, сообщила Ольга Кобякова.


Что говорят врачи?


— В герметичных костюмах, конечно, жарко, — пишет Ольга Кобякова. —  Есть проблемы с защитными очками, несмотря на использование специальных спреев. Прозрачные, которые шли в комплекте с костюмами, запотевали безбожно – «всё заливало». Которые менее прозрачные – нормально, можно работать. 


Как медицинские работники ходят в туалет во время смены?


— Никак. Работают в памперсах. Да, вот так. Это общепринятая практика во всех госпиталях COVID. Неприятно, непривычно, но делать нечего.


Можно ли выйти в «зеленую зону» во время смены? 


— В случае какой-то экстраординарной ситуации – да, можно. Все живые люди. Все бывает. Но надо понимать, что потом придется пройти полный цикл: обработка, душ, и снова облачение в защитный костюм. 


Как едят и пьют медицинские работники во время смены?


— Никак не едят и не пьют. И тем более, не курят. Респиратор снимать нельзя ни в коем случае. Пациентов кормят с использованием одноразовой посуды. Порционно. Вчера на обед был суп, плов и отвар шиповника. Говорят, вкусно. 

Всем пациентам вода также предоставляется в одноразовых бутылочках. С мытьем посуды связываться – не вариант.


Для медицинских работников до и после смены в «зеленой зоне» организована комната отдыха, где можно попить чай и перекусить. В обед и вечером – горячая еда. 


По информации от Ольги Кобяковой, помимо транспорта университета медицинский персонал со смены и на смену доставляют томские автоволонтеры.


Для родственников пациентов открыли отдельную горячую линию, где можно получить всю информацию: +7 (913) 851-04-24 с 13.00 до 15.00.


Напомним, 16 мая в клиники Сибирского государственного медицинского университета поступили первые пациенты с COVID-19.


Госпиталь рассчитан на 90 коек, пока 63 койки обеспечены кислородом. Пациенты будут поступать в этот госпиталь из Медсанчасти №  2, Городской больницы № 3 им. Б. И. Альперовича и других центральных районных больниц Томской области. 


С 30 марта в Томской области COVID-19 подтвердили у 43 медицинских работников. Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через  пациентов и коллег).

По данным на 16 мая, в Томской области зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом: 243 на лечении, 96 выздоровели, четверо умерли. 



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