Как работает госпиталь СибГМУ для зараженных коронавирусом в Томске

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова в телеграм-канале рассказала о первых сутках работы врачей в респираторном госпитале, где лечатся пациенты с COVID-19.

В респираторном госпитале СибГМУ пациентов с коронавирусной инфекцией — 19 человек. Нуждается в кислородной поддержке один. Тяжелых пока нет, сообщила Ольга Кобякова.





Что говорят врачи?





— В герметичных костюмах, конечно, жарко, — пишет Ольга Кобякова. — Есть проблемы с защитными очками, несмотря на использование специальных спреев. Прозрачные, которые шли в комплекте с костюмами, запотевали безбожно – «всё заливало». Которые менее прозрачные – нормально, можно работать.





Как медицинские работники ходят в туалет во время смены?





— Никак. Работают в памперсах. Да, вот так. Это общепринятая практика во всех госпиталях COVID. Неприятно, непривычно, но делать нечего.





Можно ли выйти в «зеленую зону» во время смены?





— В случае какой-то экстраординарной ситуации – да, можно. Все живые люди. Все бывает. Но надо понимать, что потом придется пройти полный цикл: обработка, душ, и снова облачение в защитный костюм.





Как едят и пьют медицинские работники во время смены?





— Никак не едят и не пьют. И тем более, не курят. Респиратор снимать нельзя ни в коем случае. Пациентов кормят с использованием одноразовой посуды. Порционно. Вчера на обед был суп, плов и отвар шиповника. Говорят, вкусно.

Всем пациентам вода также предоставляется в одноразовых бутылочках. С мытьем посуды связываться – не вариант.





Для медицинских работников до и после смены в «зеленой зоне» организована комната отдыха, где можно попить чай и перекусить. В обед и вечером – горячая еда.





По информации от Ольги Кобяковой, помимо транспорта университета медицинский персонал со смены и на смену доставляют томские автоволонтеры.





Для родственников пациентов открыли отдельную горячую линию, где можно получить всю информацию: +7 (913) 851-04-24 с 13.00 до 15.00.





Напомним, 16 мая в клиники Сибирского государственного медицинского университета поступили первые пациенты с COVID-19.



Госпиталь рассчитан на 90 коек, пока 63 койки обеспечены кислородом. Пациенты будут поступать в этот госпиталь из Медсанчасти № 2, Городской больницы № 3 им. Б. И. Альперовича и других центральных районных больниц Томской области.







С 30 марта в Томской области COVID-19 подтвердили у 43 медицинских работников. Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).



По данным на 16 мая, в Томской области зарегистрировано 343 случая заболевания коронавирусом: 243 на лечении, 96 выздоровели, четверо умерли.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Марлевые маски — плохая защита»: при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ





ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно.