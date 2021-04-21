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Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

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21 апреля в третий раз в России пройдет всероссийская акция протеста в поддержку Алексея Навального. Участники акции требует допустить к арестованному оппозиционному политику гражданского врача и оказать необходимую медицинскую помощь.

В Томске акция будет несогласованной. Полиция города предупредила о возможных задержаниях и наступления ответственности. В случае задержания томичи могут позвонить по номеру +79138572565. 


Рассказываем, что происходит в других городах.

В день акций протеста в Москве задержаны юрист ФБК  (согласно требованию нового законодательства указываем, что организация признана иностранным агентом) Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета. При этом Ярмыш уже 2,5 месяца «сидит без интернета под домашним арестом», сообщается в ее твиттере.

Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн

Москва

В центр города стягиваются полицейские. Студенты столичных вузов рассказывают, что их вызывали в деканат. Добавим, что аналогичные ситуации были и в Томске.


Так о визите полицейских рассказала студентка МГИМО.


«Позвонил участковый по адресу прописки и сказал, что знает о её регистрации на free.navalny.com. Он спросил, собирается ли она идти на митинг, и пригласил на „беседу“ в прокуратуру. Тему беседы участковый уточнять не стал, зато обещал подать рапорт по месту жительства в Москве. Что интересно, девушка ни разу не была задержана на митингах и не привлекалась к административной ответственности», — пишет «Протестный МГУ».

Сибирь

В Иркутске проходит шествие. Участники двигаются в сторону памятника Ленину. По оценкам журналистов, на акцию вышло около 600-700 человек. Проезжающие мимо автомобили сигналят. Участники скандируют "Свободу политзаключенным" и "Жулики и воры, пять минут на сборы".

Кемерово тоже перекрыт

В Томске полиция готовится к митингу. Площадь Ново-Соборная огорожена. Там дежурят сотрудники полиции, стоят автозаки.

Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн

В Новосибирске также продолжают стягивать полицейских. 

В Иркутске задержаны пять активистов, сообщил Тайге.инфо координатор местного штаба Навального Захар Сарапулов. 


«Нет связи с оператором штаба Никитой Плеховым. Задержаны наши сторонники Вячеслав Воробей, Павел Чернухин, Павел Харитоненко, Александра Шинкарёва, Сучкова Марина», — отметил Сарапулов.

В Красноярске также задержание — задержали сотрудницу штаба Ташу Петеримову.

В Чите должен начаться митинг в поддержку Навального — это первая акция протеста в Сибири сегодня. Издание Zabnews.ru опубликовало фотографии с площади Ленина. Там уже стоят сотрудники полиции с ограждениями, автобусы и автотранспорт ЖКХ.

В Барнауле полиция, судя по сообщениям сторонников Навального, устанавливает ограждения на площади Ветеранов, недалеко от места проведения митинга. Там уже задержали участника движения «Весна» Влада Келлера задержали сотрудники полиции и отвезли в отдел полиции «Октябрьский». Ему вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции во «ВКонтакте».

Дальний Восток

На Камчатке в акции приняли участие около 30-40 человек. 

В Южно-Сахалинске, по оценкам очевидцев, в акции участвуют человек двести. Уже известно о задержании двух активистов — Максима Ермоленко и Виктора Шейко, сообщает сайт "Сахалин.инфо" со ссылкой на правозащитника Марка Купермана. По его словам, Ермоленко и Шейко задержали за 10-15 минут до начала акции.


Сообщается, что Ермоленко несколько раз уведомлял администрацию Южно-Сахалинска о проведении акции, но ему было отказано.

В Магадане, сообщает независимый информационный портал «Весьма», на акции протеста задержаны минимум 8 человек, митингующих на проспекте Ленина разгоняет полиция.

Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн

В Хабаровске перед акцией задержана корреспондент штаба Навального.

В Комсомольске-на-Амуре в центре города проходит одиночный пикет.

Во Владивостоке, по оценкам VL.Ru в центре города шествие. В нем приняли участие от 500 до 1000 человек. Протестующие кричат: «Россия будет счастливой», «Навальному свободу», «Свободу политзаключенным», «Свободу Сергею Фургалу», «Мы за мир!», а также «Вставай, города! С нашей Родиной беда!».

2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.


Алексей Навальный в колонии требует допустить к нему лечащего врача и объявил голодовку. Врачи Навального опубликовали его анализы, которые, по их словам, говорят о чрезмерно высоком уровне калия, что может привести к крайне тяжелым последствиям. Лечащий врач Навального Ярослав Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».  


Утром 19 апреля пресс-служба УФСИН РФ по Владимирской области сообщила, что Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3, «которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами». Здоровье Навального комиссия врачей ФСИН оценила как «удовлетворительное».


ИК-3 в народе известна как «Моторка». «Важные истории» сообщали, что колония считается одной из самых страшных во Владимирской области. 


Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального.


В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом».


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