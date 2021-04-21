Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн

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21 апреля в третий раз в России пройдет всероссийская акция протеста в поддержку Алексея Навального. Участники акции требует допустить к арестованному оппозиционному политику гражданского врача и оказать необходимую медицинскую помощь.

В Томске акция будет несогласованной. Полиция города предупредила о возможных задержаниях и наступления ответственности. В случае задержания томичи могут позвонить по номеру +79138572565.

Рассказываем, что происходит в других городах.

В день акций протеста в Москве задержаны юрист ФБК (согласно требованию нового законодательства указываем, что организация признана иностранным агентом) Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета. При этом Ярмыш уже 2,5 месяца «сидит без интернета под домашним арестом», сообщается в ее твиттере.

Москва

В центр города стягиваются полицейские. Студенты столичных вузов рассказывают, что их вызывали в деканат. Добавим, что аналогичные ситуации были и в Томске.

Так о визите полицейских рассказала студентка МГИМО.

«Позвонил участковый по адресу прописки и сказал, что знает о её регистрации на free.navalny.com. Он спросил, собирается ли она идти на митинг, и пригласил на „беседу“ в прокуратуру. Тему беседы участковый уточнять не стал, зато обещал подать рапорт по месту жительства в Москве. Что интересно, девушка ни разу не была задержана на митингах и не привлекалась к административной ответственности», — пишет «Протестный МГУ».

Сибирь

В Иркутске проходит шествие. Участники двигаются в сторону памятника Ленину. По оценкам журналистов, на акцию вышло около 600-700 человек. Проезжающие мимо автомобили сигналят. Участники скандируют "Свободу политзаключенным" и "Жулики и воры, пять минут на сборы".

Акции на Дальнем Востоке подошли к концу, начинаются митинги в Сибири. На видео — Иркутск

Видео: Команда Навального pic.twitter.com/vyr1K7GWuC — Znak.com (@znak_com) April 21, 2021

Кемерово тоже перекрыт

В Кемерово у администрации перекрыли все пешеходные тротуары и заставляют обходить целые улицы 🙄 #21апреля #Навальный #Navalny pic.twitter.com/zCwLcdXXZV — Красавчик в баре (@bukov_777) April 21, 2021

В Томске полиция готовится к митингу. Площадь Ново-Соборная огорожена. Там дежурят сотрудники полиции, стоят автозаки.

В Новосибирске также продолжают стягивать полицейских.

⭕ Новосибирск | Обстановка на площади Ленина 21.04.2021 pic.twitter.com/Mf3BEVpCPY — RusNews (@SMIRUSNEWS) April 21, 2021

В Иркутске задержаны пять активистов, сообщил Тайге.инфо координатор местного штаба Навального Захар Сарапулов.

«Нет связи с оператором штаба Никитой Плеховым. Задержаны наши сторонники Вячеслав Воробей, Павел Чернухин, Павел Харитоненко, Александра Шинкарёва, Сучкова Марина», — отметил Сарапулов.

В Красноярске также задержание — задержали сотрудницу штаба Ташу Петеримову.

В Чите должен начаться митинг в поддержку Навального — это первая акция протеста в Сибири сегодня. Издание Zabnews.ru опубликовало фотографии с площади Ленина. Там уже стоят сотрудники полиции с ограждениями, автобусы и автотранспорт ЖКХ.

В Барнауле полиция, судя по сообщениям сторонников Навального, устанавливает ограждения на площади Ветеранов, недалеко от места проведения митинга. Там уже задержали участника движения «Весна» Влада Келлера задержали сотрудники полиции и отвезли в отдел полиции «Октябрьский». Ему вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции во «ВКонтакте».

Дальний Восток

На Камчатке в акции приняли участие около 30-40 человек.

В Южно-Сахалинске, по оценкам очевидцев, в акции участвуют человек двести. Уже известно о задержании двух активистов — Максима Ермоленко и Виктора Шейко, сообщает сайт "Сахалин.инфо" со ссылкой на правозащитника Марка Купермана. По его словам, Ермоленко и Шейко задержали за 10-15 минут до начала акции.

Сообщается, что Ермоленко несколько раз уведомлял администрацию Южно-Сахалинска о проведении акции, но ему было отказано.

В Магадане, сообщает независимый информационный портал «Весьма», на акции протеста задержаны минимум 8 человек, митингующих на проспекте Ленина разгоняет полиция.

В Хабаровске перед акцией задержана корреспондент штаба Навального.

Хабаровск. Сегодня проходит всероссийский митинг в поддержку Алексея Навального и всех политических заключённых. Инициатором данного мероприятия выступил Штаб Навального, https://t.co/gqwcZ6g5al pic.twitter.com/7oiJxDOu9U — Activatica (@Activatica) April 21, 2021

тоже хабаровск pic.twitter.com/ksI9dUpDJz — ​энси 🌿 в секте код лиоко (@anselliess) April 21, 2021

В Хабаровске собравшиеся на площади люди скандируют «Врача Навальному»



Видео: RusNews / Штаб Навального в Хабаровске pic.twitter.com/f1afe25azC — Дождь (@tvrain) April 21, 2021

В Комсомольске-на-Амуре в центре города проходит одиночный пикет.

Одиночный пикет на площади Юности pic.twitter.com/4q1PIz4CcT — Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) April 21, 2021