Как проходят акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Онлайн
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21 апреля в третий раз в России пройдет всероссийская акция протеста в поддержку Алексея Навального. Участники акции требует допустить к арестованному оппозиционному политику гражданского врача и оказать необходимую медицинскую помощь.
В Томске акция будет несогласованной. Полиция города предупредила о возможных задержаниях и наступления ответственности. В случае задержания томичи могут позвонить по номеру +79138572565.
Рассказываем, что происходит в других городах.
В день акций протеста в Москве задержаны юрист ФБК (согласно требованию нового законодательства указываем, что организация признана иностранным агентом) Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета. При этом Ярмыш уже 2,5 месяца «сидит без интернета под домашним арестом», сообщается в ее твиттере.
Москва
В центр города стягиваются полицейские. Студенты столичных вузов рассказывают, что их вызывали в деканат. Добавим, что аналогичные ситуации были и в Томске.
Так о визите полицейских рассказала студентка МГИМО.
«Позвонил участковый по адресу прописки и сказал, что знает о её регистрации на free.navalny.com. Он спросил, собирается ли она идти на митинг, и пригласил на „беседу“ в прокуратуру. Тему беседы участковый уточнять не стал, зато обещал подать рапорт по месту жительства в Москве. Что интересно, девушка ни разу не была задержана на митингах и не привлекалась к административной ответственности», — пишет «Протестный МГУ».
Москва ул.Тверская м.Театральная сейчас #ЗаМВД #РаботаемБратья pic.twitter.com/Y5CeJwpJCU— Юрий Владимирович (@kgb_andropov) April 21, 2021
Сибирь
В Иркутске проходит шествие. Участники двигаются в сторону памятника Ленину. По оценкам журналистов, на акцию вышло около 600-700 человек. Проезжающие мимо автомобили сигналят. Участники скандируют "Свободу политзаключенным" и "Жулики и воры, пять минут на сборы".
Акции на Дальнем Востоке подошли к концу, начинаются митинги в Сибири. На видео — Иркутск— Znak.com (@znak_com) April 21, 2021
Видео: Команда Навального pic.twitter.com/vyr1K7GWuC
Кемерово тоже перекрыт
В Кемерово у администрации перекрыли все пешеходные тротуары и заставляют обходить целые улицы 🙄 #21апреля #Навальный #Navalny pic.twitter.com/zCwLcdXXZV— Красавчик в баре (@bukov_777) April 21, 2021
В Томске полиция готовится к митингу. Площадь Ново-Соборная огорожена. Там дежурят сотрудники полиции, стоят автозаки.
В Новосибирске также продолжают стягивать полицейских.
⭕ Новосибирск | Обстановка на площади Ленина 21.04.2021 pic.twitter.com/Mf3BEVpCPY— RusNews (@SMIRUSNEWS) April 21, 2021
В Иркутске задержаны пять активистов, сообщил Тайге.инфо координатор местного штаба Навального Захар Сарапулов.
«Нет связи с оператором штаба Никитой Плеховым. Задержаны наши сторонники Вячеслав Воробей, Павел Чернухин, Павел Харитоненко, Александра Шинкарёва, Сучкова Марина», — отметил Сарапулов.
Иркутск скандирует «Путина в отставку!»#СвободуНавальному pic.twitter.com/hZn6FJIy4c— Команда Навального (@teamnavalny) April 21, 2021
В Красноярске также задержание — задержали сотрудницу штаба Ташу Петеримову.
В Чите должен начаться митинг в поддержку Навального — это первая акция протеста в Сибири сегодня. Издание Zabnews.ru опубликовало фотографии с площади Ленина. Там уже стоят сотрудники полиции с ограждениями, автобусы и автотранспорт ЖКХ.
В Барнауле полиция, судя по сообщениям сторонников Навального, устанавливает ограждения на площади Ветеранов, недалеко от места проведения митинга. Там уже задержали участника движения «Весна» Влада Келлера задержали сотрудники полиции и отвезли в отдел полиции «Октябрьский». Ему вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции во «ВКонтакте».
Дальний Восток
На Камчатке в акции приняли участие около 30-40 человек.
В Южно-Сахалинске, по оценкам очевидцев, в акции участвуют человек двести. Уже известно о задержании двух активистов — Максима Ермоленко и Виктора Шейко, сообщает сайт "Сахалин.инфо" со ссылкой на правозащитника Марка Купермана. По его словам, Ермоленко и Шейко задержали за 10-15 минут до начала акции.
Сообщается, что Ермоленко несколько раз уведомлял администрацию Южно-Сахалинска о проведении акции, но ему было отказано.
В Магадане, сообщает независимый информационный портал «Весьма», на акции протеста задержаны минимум 8 человек, митингующих на проспекте Ленина разгоняет полиция.
В Хабаровске перед акцией задержана корреспондент штаба Навального.
Хабаровск. Сегодня проходит всероссийский митинг в поддержку Алексея Навального и всех политических заключённых. Инициатором данного мероприятия выступил Штаб Навального, https://t.co/gqwcZ6g5al pic.twitter.com/7oiJxDOu9U— Activatica (@Activatica) April 21, 2021
тоже хабаровск pic.twitter.com/ksI9dUpDJz— энси 🌿 в секте код лиоко (@anselliess) April 21, 2021
В Хабаровске собравшиеся на площади люди скандируют «Врача Навальному»— Дождь (@tvrain) April 21, 2021
Видео: RusNews / Штаб Навального в Хабаровске pic.twitter.com/f1afe25azC
В Комсомольске-на-Амуре в центре города проходит одиночный пикет.
Площадь Юности. pic.twitter.com/sUOtvVuygc— Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) April 21, 2021
Одиночный пикет на площади Юности pic.twitter.com/4q1PIz4CcT— Komsagram • Комсомольск-на-Амуре (@komsagram) April 21, 2021
Во Владивостоке, по оценкам VL.Ru в центре города шествие. В нем приняли участие от 500 до 1000 человек. Протестующие кричат: «Россия будет счастливой», «Навальному свободу», «Свободу политзаключенным», «Свободу Сергею Фургалу», «Мы за мир!», а также «Вставай, города! С нашей Родиной беда!».
2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна.
Алексей Навальный в колонии требует допустить к нему лечащего врача и объявил голодовку. Врачи Навального опубликовали его анализы, которые, по их словам, говорят о чрезмерно высоком уровне калия, что может привести к крайне тяжелым последствиям. Лечащий врач Навального Ярослав Ашихмин указал, что у политика наблюдается рост креатинина, что «может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности».
Утром 19 апреля пресс-служба УФСИН РФ по Владимирской области сообщила, что Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных при ИК-3, «которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами». Здоровье Навального комиссия врачей ФСИН оценила как «удовлетворительное».
ИК-3 в народе известна как «Моторка». «Важные истории» сообщали, что колония считается одной из самых страшных во Владимирской области.
Прокуратура Москвы подала иск в суд и потребовала признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального.
В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом».
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