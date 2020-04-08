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08 апреля,
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Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

8 апреля ледоход на Томи достиг границ Томской области. К 10 утра голова ледохода была у села Батурино, к 11:00 подошла к Томску.


«По состоянию на 11:00 голова ледохода достигла деревни Черная речка Томского района. Опергруппа Главного управления МЧС России по Томской области фиксирует на данном участке ледоход по всему руслу», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется

К 13.40 ледоход начался в черте Томска. Ледовые массы движутся в районе Лагерного сада.


Прохождение ледохода на данный момент опасений не вызывает.

Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется

Видео ледохода.

Агентство новостей будет следить за прохождением ледохода. Вся информация будет доступна по этой ссылке.

Фото Вячеслав Балашев
Фото Вячеслав Балашев
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется
Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется

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