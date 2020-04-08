Как проходит ледоход на Томи в 2020 году. Обновляется

8 апреля ледоход на Томи достиг границ Томской области. К 10 утра голова ледохода была у села Батурино, к 11:00 подошла к Томску.





«По состоянию на 11:00 голова ледохода достигла деревни Черная речка Томского района. Опергруппа Главного управления МЧС России по Томской области фиксирует на данном участке ледоход по всему руслу», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.