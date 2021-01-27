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27 января,
2021
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Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Томской области доступен специальный комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» – он поможет проверить у себя наличие противопоказаний к процедуре.


На данный момент в список противопоказаний к применению Гам-КОВИД-Вак входит гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.


Подготовку к вакцинации стоит пройти даже в том случае, если жалоб на самочувствие нет – изменение некоторых показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболевания. Обнаружить это поможет лабораторная диагностика.

Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

Комплекс из 7 исследований поможет выявить инфекцию, определить ее природу и влияние на организм, узнать о работе почек и повреждении клеток печени и мышц, указать на аллергические реакции и стадию течения COVID-19, если человек заражен коронавирусом.


В состав комплекса входит клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), иммуноглобулины E, антитела IgM и IgG.


С 21 января по 21 апреля включительно комплекс доступен по специальной цене – 2390 рублей. Дополнительно после вакцинации можно проверить, выработались ли антитела – анализ стоит 1390 рублей. Исследования обычно выполняются за один день, взятие биоматериала оплачивается отдельно. Подробнее – на сайте Лаборатории «Гемотест».


Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление. 

Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск

проспект Ленина, 124

проспект Фрунзе, 130


Стрежевой

4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406


На правах рекламы.

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