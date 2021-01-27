Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19

В отделениях Лаборатории «Гемотест» в Томской области доступен специальный комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» – он поможет проверить у себя наличие противопоказаний к процедуре.





На данный момент в список противопоказаний к применению Гам-КОВИД-Вак входит гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.





Подготовку к вакцинации стоит пройти даже в том случае, если жалоб на самочувствие нет – изменение некоторых показателей может происходить задолго до появления первых признаков заболевания. Обнаружить это поможет лабораторная диагностика.

