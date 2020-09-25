Добрые новости
25 сентября,
2020
3
видео
Новости

Как посадить пионы, флоксы и астильбу: Ботсад снял серию мастер-классов для томичей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сибирский Ботанический в год своего 140-летия решил приготовить подарки для томичей. Сотрудники СибБС и управления информационной политики ТГУ сняли серию мастер-классов, посвященных проведению осенних работ в саду. Новые выпуски будут выходить на сайте ТГУ по пятницам в рубрике «Полезные выходные», сообщает пресс-служба вуза.

Тематика мастер-классов самая разнообразная. Отдельные выпуски сотрудники лаборатории цветоводства посвятили осенней посадке флоксов, пионов, хост и астильб. Учебный мастер цветоводства Надежда Соколова рассказала, как проводить посадку луковичных растений в саду.  Дендрологи (специалисты по деревьям и кустарникам) рассказали, как использовать иву и клематисы в дизайне сада, специалисты лаборатории лекарственных растений объяснили, как устроить «зеленую аптеку» (мастер-класс по разведению лекарственных растений).

Для справки: Сибирский Ботанический сад — крупное ботаническое научно-исследовательское учреждение, основанное в 1880 году. СибБС ТГУ располагается на площади 117 га, из которых 6500 кв. м занимает оранжерейно-тепличный комплекс. В нем собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9500 видов, форм и сортов, из них более 4000 тропических и субтропических, около 800 декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта, более 2000 декоративных травянистых, сотни лекарственных, плодово-ягодных и кормовых растений, а также редкие и исчезающие представители флоры.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.