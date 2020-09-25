Как посадить пионы, флоксы и астильбу: Ботсад снял серию мастер-классов для томичей

Сибирский Ботанический в год своего 140-летия решил приготовить подарки для томичей. Сотрудники СибБС и управления информационной политики ТГУ сняли серию мастер-классов, посвященных проведению осенних работ в саду. Новые выпуски будут выходить на сайте ТГУ по пятницам в рубрике «Полезные выходные», сообщает пресс-служба вуза.

Тематика мастер-классов самая разнообразная. Отдельные выпуски сотрудники лаборатории цветоводства посвятили осенней посадке флоксов, пионов, хост и астильб. Учебный мастер цветоводства Надежда Соколова рассказала, как проводить посадку луковичных растений в саду. Дендрологи (специалисты по деревьям и кустарникам) рассказали, как использовать иву и клематисы в дизайне сада, специалисты лаборатории лекарственных растений объяснили, как устроить «зеленую аптеку» (мастер-класс по разведению лекарственных растений).

Для справки: Сибирский Ботанический сад — крупное ботаническое научно-исследовательское учреждение, основанное в 1880 году. СибБС ТГУ располагается на площади 117 га, из которых 6500 кв. м занимает оранжерейно-тепличный комплекс. В нем собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9500 видов, форм и сортов, из них более 4000 тропических и субтропических, около 800 декоративных древесных и кустарниковых открытого грунта, более 2000 декоративных травянистых, сотни лекарственных, плодово-ягодных и кормовых растений, а также редкие и исчезающие представители флоры.