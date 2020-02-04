Как попасть в первый класс? Лайфхаки от мэрии Томска
В школах Томска продолжается прием заявлений на зачисление в первые классы. За первые дни приемной кампании, по информации мэрии, поступило более 3900 заявлений.
Согласно информационному письму Минпросвещения России в ходе всего периода приема в школы зачислят всех граждан, имеющих право на получение общего образования. Чтобы записать ребенка в первый класс, родители или законные представители должны обратиться с заявлением в школу по месту жительства. С 1 февраля по 30 июня текущего года к заявлению в школу необходимо подать документы, которые подтверждают проживание на закрепленной за школой территории.
Для детей, не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При этом школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут даже ранее 1 июля начать прием тех, кто на закрепленной территории не проживает.
На портале Госуслуг родители могу подать заявления, не выходя из дома, по ссылке. А также в первые дни приемной кампании был запущен дополнительный ресурс – Портал образовательных услуг Томской области, где также ведется электронный прием заявлений.
С подробной информацией о порядке организации приема заявлений и наличии свободных мест можно ознакомиться на информационных стендах, официальных сайтах школ и на странице департамента образования в разделе «Общее образование».
Набор в первые классы некоторых школ закончился в первый же день. Среди них гимназии №№ 6 и 24, школа «Перспектива».
В новой школе «Эврика-развитие» мест для всех тоже не хватит. При плане набора в первые классы на 2020-2021 учебный год восемь классов — 195 человек по итогам работы приемной комиссии принято 275 заявлений.
Подобная ситуация и в Академлицее. При плане приема первоклассников в новой школе на Дизайнеров, 4 в 125 человек принято 183 заявления. В Академлицее на Вавилова, 8 на 100 мест подано 128 заявлений.
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