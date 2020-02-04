Как попасть в первый класс? Лайфхаки от мэрии Томска

Согласно информационному письму Минпросвещения России в ходе всего периода приема в школы зачислят всех граждан, имеющих право на получение общего образования. Чтобы записать ребенка в первый класс, родители или законные представители должны обратиться с заявлением в школу по месту жительства. С 1 февраля по 30 июня текущего года к заявлению в школу необходимо подать документы, которые подтверждают проживание на закрепленной за школой территории.





Для детей, не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. При этом школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут даже ранее 1 июля начать прием тех, кто на закрепленной территории не проживает.