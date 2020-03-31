Как получить 50 000 рублей за несколько секунд? Снять кино для «Томских шотов»

Сослали на удаленку? В этом есть сразу несколько плюсов — крепкий сон (а куда теперь опаздывать?), домашнее питание и куча освободившегося времени, которое раньше приходилось тратить на дорогу, сборы и разговоры с коллегами. Один из вариантов потратить его с пользой — сказать свое слово в любительском кинематографе. Конкурс «Томские шоты» на месяц продлил сроки приема работ и ждет новых авторов.

Напоминаем, что поучаствовать в фестивале очень короткого кино можно в одной из четырех номинаций: 7 секунд (цифра хорошая), 29 секунд (столько лет исполнится ТВ2), 60 секунд (потому что это одна минута) и «Моя семья в ХХ веке» (специальный таймер до 5 минут).





Работы принимаются до 1 мая 2020 года. После этого будет запущено онлайн-голосование по выбору претендента на приз зрительских симпатий. Параллельно жюри конкурса будет решать, кто станет лауреатами в четырех номинациях и кому достанется гран-при — 50 000 рублей. Имена победителей будут названы на церемонии награждения 11 мая.