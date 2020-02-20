Как перейти на электронную трудовую книжку: объясняют власти

«2020 год определен как переходный. Все работодатели должны уведомить работника о праве выбора между электронной и бумажной трудовой книжкой. До 1 января 2021 года каждый работник должен подать заявление, как будет вестись его трудовая книжка. Если работник говорит, что он хочет видеть свою трудовую книжку в электронном виде, то ему на руки выдается бумажная, и с этого момента его работодатель больше не несет ответственности за ведение этой трудовой книжки. Далее ведется электронная», — рассказал Иван Деев.





Он добавил, что те, кто будут устраиваться на работу с 2021 года, то будут оформляться только с электронной трудовой книжкой. При этом уже работающие люди могут сохранить и бумажный документ.





«Помните, когда нас переводили на банковские карты? Было сопротивление. Люди боялись, что кто-то будет видеть зарплату, говорили, что непонятно, как будут получать деньги, поэтому просили платить на руки в кассе. Но постепенно эта форма сменилась. Сегодня людей, которые получают заработную плату на руки, почти не осталось. Хотя такое право у них по-прежнему есть», — отметил Деев.





В свою очередь, в ПФР отметили, что в электронной книжке будут сведения с 2020 года. По этой причине они не советуют уничтожать ее бумажный аналог, так как документ может понадобиться при оформлении пенсии.

