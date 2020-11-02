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02 ноября,
2020
Новости

Как отдыхаем в ноябре 2020 года

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября из-за празднования Дня народного единства.


В первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, Вторник — это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращается на один час, отметил Роструд. 


В 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье).

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