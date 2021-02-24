Как отдыхаем в марте 2021 года

Короткая рабочая неделя ждет россиян в марте. Так как Международного женского дня, который в этом году выпадает на понедельник, первые выходные месяца будут удлиненными: отдыхаем 6, 7 и 8-го числа.





Пятница, 5 марта, будет стандартным рабочим днем из-за того, что выходные идут перед праздником. Впрочем, работодатель может отпустить своих работников на час раньше по личной инициативе.





Добавим, что для дошкольных и общеобразовательных учреждений, работающих по пятидневной рабочей неделе, 6, 7, 8 марта являются выходными днями. Для общеобразовательных учреждений, работающих по шестидневной рабочей неделе, выходными днями будут 7 и 8 марта.





Согласно производственному календарю, всего в марте ожидается девять выходных дней: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

