Добрые новости
24 февраля,
2021
Новости

Как отдыхаем в марте 2021 года

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

Короткая рабочая неделя ждет россиян в марте. Так как Международного женского дня, который в этом году выпадает на понедельник, первые выходные месяца будут удлиненными: отдыхаем 6, 7 и 8-го числа. 


Пятница, 5 марта, будет стандартным рабочим днем из-за того, что выходные идут перед праздником. Впрочем, работодатель может отпустить своих работников на час раньше по личной инициативе.


Добавим, что для дошкольных и общеобразовательных учреждений, работающих по пятидневной рабочей неделе, 6, 7, 8 марта являются выходными днями. Для общеобразовательных учреждений, работающих по шестидневной рабочей неделе, выходными днями будут 7 и 8 марта.


Согласно производственному календарю, всего в марте ожидается девять выходных дней: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.