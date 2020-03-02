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02 марта,
2020
Новости

Как отдыхаем в марте 2020 года

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

В 2020 году 8 марта выпадает на воскресенье, а также дарит нам дополнительный выходной день в понедельник, 9 марта:

  • 7 марта (суббота) – выходной день;
  • 8 марта (воскресенье) – выходной день;
  • 9 марта (понедельник) – выходной день;
  • 10 марта (вторник)  – рабочий день.

Для справки:

По официальной версии, Международный женский день связан с «маршем пустых кастрюль», который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных красительнях, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.

Эта же версия говорит и про известную немецкую коммунистку Клару Цеткин. Именно ее часто называют женщиной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. Она имела в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и демонстрации, и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы. 

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