Как отдыхаем в марте 2020 года

В 2020 году 8 марта выпадает на воскресенье, а также дарит нам дополнительный выходной день в понедельник, 9 марта:



7 марта (суббота) – выходной день;

8 марта (воскресенье) – выходной день;

9 марта (понедельник) – выходной день;

10 марта (вторник) – рабочий день.

Для справки:



По официальной версии, Международный женский день связан с «маршем пустых кастрюль», который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных красительнях, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.



Эта же версия говорит и про известную немецкую коммунистку Клару Цеткин. Именно ее часто называют женщиной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. Она имела в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и демонстрации, и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы.

