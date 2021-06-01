Как отдыхаем в июне 2021 года

12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. Поскольку в 2021 году дата приходится на выходной день – субботу – россиян ждет дополнительный день отдыха в понедельник, 14 июня.



​В свою очередь предпраздничный рабочий день – пятница, 11 июня – у россиян будет короче на один час.