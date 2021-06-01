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Как отдыхаем в июне 2021 года
1 час назад
12 июня в стране отмечается День России, который имеет статус нерабочего праздничного дня. Поскольку в 2021 году дата приходится на выходной день – субботу – россиян ждет дополнительный день отдыха в понедельник, 14 июня.
В свою очередь предпраздничный рабочий день – пятница, 11 июня – у россиян будет короче на один час.
Добавим, в ноябре россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Нужно будет поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 7 ноября.
Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем.
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