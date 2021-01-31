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Как отдыхаем в феврале 2021 года
2 часа назад
В феврале 2021 года по случаю Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных: 21,22 и 23.
Праздник в этом году приходится на вторник. Поэтому предшествующий ему понедельник – 22 февраля тоже решено сделать выходным. Его россияне должны будут отработать в субботу, 20 февраля. Зато после «шестидневки» будет достаточно времени на отдых.
Кроме того, согласно трудовому законодательству РФ, рабочий день перед праздником должен закончиться на час раньше. Получается, что суббота 20 февраля будет сокращенной.
Следующие длинные выходные ждут нас в марте. Отдыхать по случаю Международного женского дня будем с 6 по 8 марта.
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