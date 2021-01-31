Как отдыхаем в феврале 2021 года

Праздник в этом году приходится на вторник. Поэтому предшествующий ему понедельник – 22 февраля тоже решено сделать выходным. Его россияне должны будут отработать в субботу, 20 февраля. Зато после «шестидневки» будет достаточно времени на отдых.

В феврале 2021 года по случаю Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных: 21,22 и 23.

Кроме того, согласно трудовому законодательству РФ, рабочий день перед праздником должен закончиться на час раньше. Получается, что суббота 20 февраля будет сокращенной.





Следующие длинные выходные ждут нас в марте. Отдыхать по случаю Международного женского дня будем с 6 по 8 марта.









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