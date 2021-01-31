Добрые новости
31 января,
2021
1
фото
Новости

Как отдыхаем в феврале 2021 года

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В феврале 2021 года по случаю Дня защитника Отечества россиян ждут три выходных: 21,22 и 23.


Праздник в этом году приходится на вторник. Поэтому предшествующий ему понедельник – 22 февраля тоже решено сделать выходным. Его россияне должны будут отработать в субботу, 20 февраля. Зато после «шестидневки» будет достаточно времени на отдых. 

Как отдыхаем в феврале 2021 года

Кроме того, согласно трудовому законодательству РФ, рабочий день перед праздником должен закончиться на час раньше. Получается, что суббота 20 февраля будет сокращенной.


Следующие длинные выходные ждут нас в марте. Отдыхать по случаю Международного женского дня будем с 6 по 8 марта.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.