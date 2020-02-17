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17 февраля,
2020
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Как отдыхаем в феврале 2020 года

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Длинные выходные ждут россиян на 23 февраля. Отдыхать россияне смогут целых три дня.

Как отдыхаем в феврале 2020 года

Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом:

  • 21 февраля, пятница — рабочий день;
  • 22 февраля, суббота — выходной;
  • 23 февраля, воскресенье — выходной;
  • 24 февраля, понедельник — выходной;
  • 25 февраля, вторник - рабочий день.


День защитника Отечества традиционно празднуется в России 23 февраля – дата возникла еще в Советском Союзе, когда она отмечалась как всенародный День Советской армии и Военно-морского флота.


Следующая сокращенная неделя ждет россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня.

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