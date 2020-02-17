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Как отдыхаем в феврале 2020 года
50 минут назад
Длинные выходные ждут россиян на 23 февраля. Отдыхать россияне смогут целых три дня.
Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом:
- 21 февраля, пятница — рабочий день;
- 22 февраля, суббота — выходной;
- 23 февраля, воскресенье — выходной;
- 24 февраля, понедельник — выходной;
- 25 февраля, вторник - рабочий день.
День защитника Отечества традиционно празднуется в России 23 февраля – дата возникла еще в Советском Союзе, когда она отмечалась как всенародный День Советской армии и Военно-морского флота.
Следующая сокращенная неделя ждет россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня.
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