Как отдыхаем в феврале 2020 года

Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом:

21 февраля, пятница — рабочий день;

22 февраля, суббота — выходной ;

; 23 февраля, воскресенье — выходной ;

; 24 февраля, понедельник — выходной ;

; 25 февраля, вторник - рабочий день.





День защитника Отечества традиционно празднуется в России 23 февраля – дата возникла еще в Советском Союзе, когда она отмечалась как всенародный День Советской армии и Военно-морского флота.





Следующая сокращенная неделя ждет россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня.