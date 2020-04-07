Как оформить сделку без МФЦ? Отвечаем на вопросы

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«Здравствуйте, уже крик души», — обратилась в редакцию ТВ2 томичка Наталья. Ее крик души связан с тем, что она покупает квартиру, а Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг(МФЦ) не работает и не будет работать до 30 апреля.

«У нас покупка квартиры, надо зарегистрировать договор купли– продажи, иначе мы пролетим с этой квартирой, — пишет Наталья. — Собственник у нас переезжает. Ладно, он понял, когда мы перенесли из-за карантина сделку на неделю, но на месяц — это уже невозможно. Неужели в 21 веке нельзя придумать что-то дистанционное? Даже в Москве МФЦ работает, где ситуация явно серьёзнее, чем у нас».

«Регистрация сделки в Томской области может пройти двумя способами,— комментирует ситуацию руководитель агентства недвижимости «555» Надежда Сорокина. — Договор купли–продаж квартиры можно оформить через нотариуса, к которому должны идти вместе прийти продавец и покупатель. Конечно, это будет стоить дополнительных денег. Нотариус передает в электронном виде договор в Росреестр, и Росреестр регистрирует нотариальную сделку».

Выписку ЕГРЛ в данном случае можно будет получить уже через 3-5 дней.

Можно использовать и электронную регистрацию через Сбербанк. В настоящий момент Сбербанк оказывает услугу «регистрация сделки без ипотеки». Можно обратиться за услугой через ДомКлик в электронном виде или прийти в любое отделение Сбербанка.

«Продавец и покупатель должны быть с документами на квартиру и паспортами. Необходимо сказать, что вы хотите совершить электронную регистрацию квартиры через Сбербанк. За вами закрепят менеджера, который подготовит договор купли–продажи и затем сам отправит в электронном виде документ в Росреестр. Стоить это будет примерно 10 тысяч рублей. Регистрация сделки пройдет за 3-5 дней», — рассказала ТВ2 Надежда Сорокина.