Как мошенники зарабатывают во время пандемии коронавируса: схемы

Кибермошенники от имени ВОЗ и Роспотребнадзора рассылают письма с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, чтобы собрать данные пользователей. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

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Псевдоблаготворители через интернет собирают пожертвования на борьбу с распространением инфекции, в частности на создание противовирусной вакцины и лекарств. Убедитесь, что это оригинальный сайт фонда или компании, и они действительно занимаются этой работой.

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Мошенники создают интернет-страницы с популярными сейчас товарами – масками, респираторами, термометрами, берут предоплату и исчезают. Поэтому пользуйтесь только проверенными сайтами, порталами и онлайн-магазинами, а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

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Экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса уже можно обнаружить в продаже в Интернете, а иногда предложения купить их поступают напрямую гражданам. Но это обман, исследования на коронавирус проводят более 170 государственных лабораторий, и только две частные сети лабораторий – «Хеликс» и «Гемотест», которые есть в ряде крупных городов. Также обращаем внимание, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз «внебольничная пневмония». Что касается вакцины, то, по прогнозам специалистов, она будет готова не ранее, чем через 11 месяцев.

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Незнакомцы в защитной одежде представляются врачами или дезинфекторами от различных экстренных служб, пытаясь под разными предлогами попасть в квартиры граждан. Прежде чем открыть кому-то дверь, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

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Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите о случившемся в правоохранительные органы. Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, волонтеры с вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ. Открыта и горячая линия (телефон: 8-800-200-34-11), на которую принимаются обращения от пожилых людей о требуемой адресной помощи. Линия федеральная, но данные оперативно обрабатывается оператором и отправляются в регион.



Также зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже «штрафовали» граждан за нарушение карантина. Знайте, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Они должны предъявить служебное удостоверение. И, в любом случае, не могут брать с вас никакие денежные средства, а только составить протокол.





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