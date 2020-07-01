Как изменятся тарифы на ЖКХ в Томске с 1 июля

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С 1 июля коммунальные услуги в Томске вырастет от 2% до 7,2%. Рассказываем, как именно изменится платежка по ЖКХ.

Плата за холодную воду вырастет на 7,1%, водоотведение на 5,9%. Так с 1 июля кубометр холодной воды у абонентов «Томскводоканала» будет стоить 49,81 рубля (сейчас 46,51 рубля). Водоотведение подаражает с 32,66 до 34,6 рублей за кубометр.

Больше вырастет платеж на отопление — на 7,2%. Абоненты «ТомскРТС» с учетом НДС будут платить 1 942,54 рубля за гигакалорию (сейчас 1 812,07 рубля).

Плата за горячую вода у абонентов «ТомскРТС» с открытой системой вырастет с 9,85 до 10,45 рубля за кубометр. При закрытой системе потребители будут платить 49,81 рубля за кубометр.

Рост тарифов на электроэнергию составит 4,5%. Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с июля тариф вырастет до 3,66 рублей за киловатт-час (сейчас 3,5 рубля). Для населения, проживающего в селах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками плата будет составлять 2,56 рубля за киловатт-час (сейчас 2,45 рубля).

Плата за вывоз мусора подорожает на 2%. С 1 июля стоимость вывоза кубометра мусора вырастет с 214,35 рублей до 218,85 рублей. Жители Томска и Томского района будут ежемесячно платить за вывоз мусора 54,71 рубля (сейчас 53,59 рубля).