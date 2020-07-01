Как изменятся тарифы на ЖКХ в Томске с 1 июля
С 1 июля коммунальные услуги в Томске вырастет от 2% до 7,2%. Рассказываем, как именно изменится платежка по ЖКХ.
Плата за холодную воду вырастет на 7,1%, водоотведение на 5,9%. Так с 1 июля кубометр холодной воды у абонентов «Томскводоканала» будет стоить 49,81 рубля (сейчас 46,51 рубля). Водоотведение подаражает с 32,66 до 34,6 рублей за кубометр.
Больше вырастет платеж на отопление — на 7,2%. Абоненты «ТомскРТС» с учетом НДС будут платить 1 942,54 рубля за гигакалорию (сейчас 1 812,07 рубля).
Плата за горячую вода у абонентов «ТомскРТС» с открытой системой вырастет с 9,85 до 10,45 рубля за кубометр. При закрытой системе потребители будут платить 49,81 рубля за кубометр.
Рост тарифов на электроэнергию составит 4,5%. Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с июля тариф вырастет до 3,66 рублей за киловатт-час (сейчас 3,5 рубля). Для населения, проживающего в селах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками плата будет составлять 2,56 рубля за киловатт-час (сейчас 2,45 рубля).
Плата за вывоз мусора подорожает на 2%. С 1 июля стоимость вывоза кубометра мусора вырастет с 214,35 рублей до 218,85 рублей. Жители Томска и Томского района будут ежемесячно платить за вывоз мусора 54,71 рубля (сейчас 53,59 рубля).
Депутат областной Думы Евгений Баранов предлагал главе региона Сергею Жвачкину заморозить тарифы. Губернатор отметил, что нужно найти компромисс между комфортом людей и необходимым развитием системы ЖКХ. Сергей Жвачкин подчеркнул, что каждый процент увеличения тарифа должен быть обоснован.
В департаменте тарифного регулирования отметили, что оснований для пересмотра тарифов нет.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?