Как изменится скорость движения на улице Осенней в Томске

Скоростной режим на улице Осенней в Томске ограничат до 40 км/ч, сообщает мэрия. Ограничения вступят в силу с 10 января и носят сезонный характер.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства сообщил об изменении скоростного режима по улице Осенней в направлении улицы Балтийской.





«Такое решение принято членами межведомственной комиссии в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в Томске во время зимнего гололеда», — отметили в мэрии.





Ранее на этом участке допустимой была скорость в 60 км/час.





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