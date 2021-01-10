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Как изменится скорость движения на улице Осенней в Томске
4 часа назад
Скоростной режим на улице Осенней в Томске ограничат до 40 км/ч, сообщает мэрия. Ограничения вступят в силу с 10 января и носят сезонный характер.
Департамент дорожной деятельности и благоустройства сообщил об изменении скоростного режима по улице Осенней в направлении улицы Балтийской.
«Такое решение принято членами межведомственной комиссии в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в Томске во время зимнего гололеда», — отметили в мэрии.
Ранее на этом участке допустимой была скорость в 60 км/час.
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