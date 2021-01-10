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10 января,
2021
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Как изменится скорость движения на улице Осенней в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Скоростной режим на улице Осенней в Томске ограничат до 40 км/ч, сообщает мэрия. Ограничения вступят в силу с 10 января и носят сезонный характер. 

Как изменится скорость движения на улице Осенней в Томске

Департамент дорожной деятельности и благоустройства сообщил об изменении скоростного режима по улице Осенней в направлении улицы Балтийской. 


«Такое решение принято членами межведомственной комиссии в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в Томске во время зимнего гололеда», — отметили в мэрии. 


Ранее на этом участке допустимой была скорость в 60 км/час.


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