Как избежать похмелья: рецепт от ректора СибГМУ Ольги Кобяковой

Ольга Кобякова, ректор СибГМУ, на своей страничке в Инстаграме решила поделиться рецептами спасения от похмелья. «Прочитав 152-й пост с рефлексией про итоги года, я лично решила этого не делать. Ну хватит, правда! Лучше буду полезной. Итак, похмелье. Возьму на себя смелость утверждать, что это состояние пережил хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек обоих полов», — пишет Ольга Кобякова и далее перечисляет способы предотвращения похмелья и ликвидации его последствий.

Для тех, кто вдруг не знает или забыл, что такое похмелье, Ольга Кобякова напоминает симптомы: головная боль, тошнота, рвота, слабость, сердцебиение, головокружение. Похмелье возникает в результате отравления организма уксусным альдегидом в ходе переработки алкоголя, поясняет медик.

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Чтобы избежать похмелья, ректор СибГМУ советует:

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1. Не пейте алкоголь на голодный желудок. Поешьте сначала и в процессе.

2. Выберите алкогольный напиток. Лучше, если это будет один вид качественного алкоголя.

3. Договоритесь сами с собой, какая доза для вас будет достаточной на сегодня.

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«Большинство взрослых употребляющих алкоголь людей знают свою индивидуальную дозу, которая не вызывает на следующий день неприятных последствий. Знаю ее и я, конечно», — пишет доктор.

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Если ситуация с алкоголем все-таки вышла из-под контроля, то Ольга Кобякова рекомендует начать бороться с похмельем до того, как лечь спать:



1. Детоксикация (промывание желудка, прием слабительных, энтеросорбентов). Энтеросорбенты не имеет смысл принимать с другими лекарствами! Перерыв должен составить не менее 1,5 часов.

2. Народные средства. Не игнорируем! Народ мудр. На первом месте огуречный рассол. Только домашний, а не из магазина.

3. Воду пейте в достаточно большом количестве. Несладкую.

4. Препараты. Внимательно прочтите инструкции. Имеются противопоказания!

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Самый популярный препарат «Аспирин»: борется с головной болью, но чудес от него не стоит ждать. Другие средства «Антипохмелин», «Лимонтар», «Зорекс», «Зеналк». Их недостаток в том, отмечает Кобякова, что они должны быть приобретены заранее. Понятно, что заранее никто не собирается напиваться, поэтому это средство борьбы с похмельем редко оказывается под рукой.





Кроме того, доктор Кобякова обращает внимание на то, что категорически запрещается делать при похмелье:





1. Переедать.

2. Принимать сорбенты и лекарства вместе.

3. Опохмеляться.

4. Игнорировать опасные симптомы: боль в грудной клетке, повышение давления и так далее.⠀