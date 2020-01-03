Как избежать похмелья: рецепт от ректора СибГМУ Ольги Кобяковой
Ольга Кобякова, ректор СибГМУ, на своей страничке в Инстаграме решила поделиться рецептами спасения от похмелья. «Прочитав 152-й пост с рефлексией про итоги года, я лично решила этого не делать. Ну хватит, правда! Лучше буду полезной. Итак, похмелье. Возьму на себя смелость утверждать, что это состояние пережил хотя бы раз в жизни каждый взрослый человек обоих полов», — пишет Ольга Кобякова и далее перечисляет способы предотвращения похмелья и ликвидации его последствий.
Для тех, кто вдруг не знает или забыл, что такое похмелье, Ольга Кобякова напоминает симптомы: головная боль, тошнота, рвота, слабость, сердцебиение, головокружение. Похмелье возникает в результате отравления организма уксусным альдегидом в ходе переработки алкоголя, поясняет медик.
⠀
Чтобы избежать похмелья, ректор СибГМУ советует:
⠀
1. Не пейте алкоголь на голодный желудок. Поешьте сначала и в процессе.
2. Выберите алкогольный напиток. Лучше, если это будет один вид качественного алкоголя.
3. Договоритесь сами с собой, какая доза для вас будет достаточной на сегодня.
⠀
«Большинство взрослых употребляющих алкоголь людей знают свою индивидуальную дозу, которая не вызывает на следующий день неприятных последствий. Знаю ее и я, конечно», — пишет доктор.
⠀
Если ситуация с алкоголем все-таки вышла из-под контроля, то Ольга Кобякова рекомендует начать бороться с похмельем до того, как лечь спать:
1. Детоксикация (промывание желудка, прием слабительных, энтеросорбентов). Энтеросорбенты не имеет смысл принимать с другими лекарствами! Перерыв должен составить не менее 1,5 часов.
2. Народные средства. Не игнорируем! Народ мудр. На первом месте огуречный рассол. Только домашний, а не из магазина.
3. Воду пейте в достаточно большом количестве. Несладкую.
4. Препараты. Внимательно прочтите инструкции. Имеются противопоказания!
⠀
Самый популярный препарат «Аспирин»: борется с головной болью, но чудес от него не стоит ждать. Другие средства «Антипохмелин», «Лимонтар», «Зорекс», «Зеналк». Их недостаток в том, отмечает Кобякова, что они должны быть приобретены заранее. Понятно, что заранее никто не собирается напиваться, поэтому это средство борьбы с похмельем редко оказывается под рукой.
Кроме того, доктор Кобякова обращает внимание на то, что категорически запрещается делать при похмелье:
1. Переедать.
2. Принимать сорбенты и лекарства вместе.
3. Опохмеляться.
4. Игнорировать опасные симптомы: боль в грудной клетке, повышение давления и так далее.⠀
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?