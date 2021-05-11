Как и почему горит мусорной полигон под Томском. Фото

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Полигон твердых коммунальных отходов загорелся под Томском. Предварительная площадь пожара составляет около 400 кв.м. Тушить полигон, по оценкам заммэра, будут примерно неделю.

Возгорание, по информации заммэра Вячеслава Черноуса, произошло в ночь с 7 на 8 мая. Открытое горение, которое возникло на полигоне, нам удалось локализовать в течение суток. Сейчас идет проливка территории.

Заммэра и представитель регионального оператора не исключают поджог: загорелся участок полигона, который ближе всего находится к лесу.

«Мы предполагаем, что оно не само загорелось, потому как столько времени никаких проблем не было, а тут вдруг начало полыхать. Такая же ситуация была несколько лет назад с другой стороны полигона, как и сейчас с границы со стороны леса. Мы не исключаем вероятность, что специально или случайно было стороннее внесение огня. Но разбираться позже будем, когда закончим с тушением», — отметил Черноус

Представитель САХа Михаил Курилов отмечает, что подобные пожары происходят практически каждой весной.

«Когда дождей больше, то горит меньше. Когда сухо, то больше. Конечно, в этом ничего хорошего нет. Но что делать? Сотрудники МЧС территорию полигона все пролили, сейчас будут закатывать, возим глину», — говорит Курилов.

Ранее полигон проверяла прокуратура, другие надзорные органы и никаких нарушений не обнаружили.

«Сейчас ждем дождя. Дождь пройдет и все хорошо будет. Но до города запах точно не долетает. Да и едешь по трассе, практически вся она без дыма», — говорит Курилов.

Полигон ТБО в районе с. Сурово-Сухоречье работает с января 2010 года. Общая площадь полигона составляет 89 гектаров. Сюда свозят около 95% мусора из Томска. Несколько карт полигона уже заполнены. По оценкам Курилова, на то, чтобы полностью заполнить карту нужно еще минимум полгода.

«Сейчас мы не запускаем туда крупногабаритную технику, например, КАМАЗы. Не дай бог, если внизу выгорело, тогда машина может туда просто провалиться», — говорит Вячеслав Черноус.

В тушении полигона задействованы экскаваторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, бульдозеры.

Сейчас мы тот участок, который горел, ворошим бульдозерами, чтобы выявить очаги. Потом проливаем. Потом просыпаем глиной, делаем замок, чтобы исключить поступление воздуха и дальнейшее горение. В перспективе, когда карта будет закончена, она тоже будет закрыта глиняным саркофагом», — рассказал заммэра Черноус.