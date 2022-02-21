Как будут работать ЗАГСы, больницы и почта 23 февраля

23 февраля — выходной день. В этот день порядок работы многих госучреждений меняется. Рассказываем, как именно.

Так, в День защитника Отечества, 23 февраля, прием томичей будет вести ЗАГС на ул. Розы Люксембург, 18а. Обратиться к специалистам смогут жители областного центра и Томского района с 9 до 17 часов с учетом обеденного перерыва с 13 до 14 часов. Записаться на прием или уточнить интересующие вопросы можно заранее по телефону: 8 (3822) 469-143. Все другие отделы ЗАГС региона в праздничный день работать не будут, и возобновят прием граждан с 24 февраля.

23 февраля станет выходным днем для всех отделений Почты России в Томской области, а 22 февраля они закроются на час раньше. С 24 февраля почтовые отделения будут работать по обычному графику. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке.

Автор: администрация Томской области Автор: администрация Томской области