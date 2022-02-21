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Как будут работать ЗАГСы, больницы и почта 23 февраля

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23 февраля — выходной день. В этот день порядок работы многих госучреждений меняется. Рассказываем, как именно.

Так, в День защитника Отечества, 23 февраля, прием томичей будет вести ЗАГС на ул. Розы Люксембург, 18а. Обратиться к специалистам смогут жители областного центра и Томского района с 9 до 17 часов с учетом обеденного перерыва с 13 до 14 часов.

Записаться на прием или уточнить интересующие вопросы можно заранее по телефону: 8 (3822) 469-143. Все другие отделы ЗАГС региона в праздничный день работать не будут, и возобновят прием граждан с 24 февраля.

23 февраля станет выходным днем для всех отделений Почты России в Томской области, а 22 февраля они закроются на час раньше.

С 24 февраля почтовые отделения будут работать по обычному графику. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке.

Автор:  администрация Томской области
Автор:  администрация Томской области

В выходной день 23 февраля экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания.

График «скорой помощи» в Томске и районах останется круглосуточным. Вызов бригады осуществляется с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. 8 (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (3822) 90 11-09).

Неотложная помощь по офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96) и клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). В Томской областной клинической больнице можно будет также получить помощь по челюстно-лицевой хирургии. При острой зубной боли взрослым и детям помощь окажут в стоматологической поликлинике на Набережной реки Ушайки, 6.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 10 (пр. Мира, 17).

Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

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