Как будут работать ЗАГСы, больницы и почта 23 февраля

23 февраля — выходной день. В этот день порядок работы многих госучреждений меняется. Рассказываем, как именно.
Так, в День защитника Отечества, 23 февраля, прием томичей будет вести ЗАГС на ул. Розы Люксембург, 18а. Обратиться к специалистам смогут жители областного центра и Томского района с 9 до 17 часов с учетом обеденного перерыва с 13 до 14 часов.
Записаться на прием или уточнить интересующие вопросы можно заранее по телефону: 8 (3822) 469-143. Все другие отделы ЗАГС региона в праздничный день работать не будут, и возобновят прием граждан с 24 февраля.
23 февраля станет выходным днем для всех отделений Почты России в Томской области, а 22 февраля они закроются на час раньше.
С 24 февраля почтовые отделения будут работать по обычному графику. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке.
В выходной день 23 февраля экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания.
График «скорой помощи» в Томске и районах останется круглосуточным. Вызов бригады осуществляется с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.
В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. 8 (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. 8 (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. 8 (3822) 90 11-09).
Неотложная помощь по офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96) и клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). В Томской областной клинической больнице можно будет также получить помощь по челюстно-лицевой хирургии. При острой зубной боли взрослым и детям помощь окажут в стоматологической поликлинике на Набережной реки Ушайки, 6.
Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 10 (пр. Мира, 17).
Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.