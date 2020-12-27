Как будут работать больницы в новогодние праздники. График

В новогодние праздники с 1 по 10 января медучреждения Томска будут работать по специальному графику.

В праздничные дни экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания, сообщает областная администрация.





График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.





Также в круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлиническом отделении № 2 (ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).





Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96).





Неотложную помощь по офтальмологии 31 декабря с 8 до 15 часов можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4) и круглосуточно в течение всех праздничных дней — в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96).





При острой зубной боли неотложную помощь детям и взрослым врачи окажут в стоматологической поликлинике (ул. Набережная реки Ушайки, 6).





График работы дежурных хирургических кабинетов в Томске





Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона в каникулы можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online.



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