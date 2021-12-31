Как будут работать больницы, ГИБДД, почта и другие учреждения Томска в новогодние праздники

Многие учреждения меняют график работы в длинные январские выходные. Рассказываем, как и что будет работать в этот период.

Почта России

31 декабря в Томской области будут работать три почтовых отделений. Из них два в Томске: 634050 (пр. Ленина, 93) и 634063 (ул. Сергея Лазо, д. 10) и одно в Колпашево: 636460 (ул. Белинского, д. 14). Все они будут работать по графику воскресенья. Выходными днями для всех почтовых отделений региона станут 1, 2 и 7 января 2022 г. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать по установленному графику, за исключением некоторых городских и сельских отделений. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Больницы

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. График «скорой помощи» в Томске и районах останется ежедневным и круглосуточным. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области. Также в круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли за неотложной помощью следует обращаться в стоматологическую поликлинику (ул. Набережная реки Ушайки, 6). Во время каникул круглосуточно продолжат работать центр удаленного мониторинга и горячая линия департамента здравоохранения Томской области. По телефону (3822) 777-200 специалисты центра удаленного мониторинга проконсультируют пациентов с респираторными заболеваниями и, при необходимости, помогут вызвать неотложную помощь. По телефонам горячей линии облздрава (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и короткому номеру 122 можно уточнить график работы медицинских и аптечных организаций, мобильных и стационарных пунктов вакцинации, задать иные вопросы, касающиеся здравоохранения региона.

Аптеки

Круглосуточный график работы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года установлен в нескольких аптеках УМП «Томскфармация» и ряде сетевых аптек города. Круглосуточно в Томске будут работать три аптеки УМП «Томскфармация», находящиеся по адресам: ул. Герцена, 55, Иркутский тракт, 76 и ул. Елизаровых, 8. Такой же график работы будет в аптеках сети «Мой доктор» (ул. Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, пр. Комсомольский, 37б, ул. 79-й Гв. Дивизии, 8, ул. Лазо, 5а, ул. Елизаровых, 19/1, ул. Котовского, 28, Иркутский тракт, 71д), «Планета здоровья» (пр. Ленина, 84 и ул. Киевская, 147), «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27).

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 4, 5 и 8 января 2022 года с 10 до 16 часов. В Северске отдел аптеки на пр. Коммунистическом, 64 будет работать 3 и 5 января с 10 до 16 часов. Уточнить график работы аптек и медицинских организаций Томской области в новогодние каникулы можно в круглосуточной справочной службе Центра медицинской и фармацевтической информации: (3822) 516-616, 8-800-350-8850, 122 или на сайте tabletka.online.

ЗАГСы

С 31 декабря 2021 года по 8 января 2022-го ЗАГСы региона перейдут на специальный рабочий график. Жители Томска и Томского района смогут зарегистрировать рождение 31 декабря с 9.30 до 15 часов в родильных домах Томска и в отделе на ул. Розы Люксембург, 18а c 9 до 16 часов по предварительной записи (тел. 469-329, 469-143). В порядке живой очереди по вопросам регистрации рождения специалисты будут принимать томичей 3, 4, 5 и 6 января с 9 до 17 часов, по вопросам регистрации смерти — 31 декабря c 9 до 16 часов и 2, 3, 4, 5, 6, 8 января c 9 до 17 часов. Зарегистрировать расторжение брака, установление отцовства, получить повторные свидетельства и справки можно по предварительной записи 3, 4, 5 и 6 января с 9 до 17 часов. Перерыв в работе во все дни — с 13 до 13.30. Дворец бракосочетаний Томска (пр. Ленина, 83, тел. 527-183, 527-191) будет вести прием по вопросам выдачи повторных свидетельств и справок 3 января с 9 до 17 часов также с получасовым перерывом с 13.00. Там же 8 января пройдут торжественные церемонии регистрации брака согласно ранее поданным заявлениям. Очный прием новых в эти дни будет приостановлен, при этом подать заявление о заключении брака можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Северчане по вопросам регистрации рождения или смерти смогут обратиться в отдел ЗАГС ЗАТО Северск (пр.Коммунистический, 42, тел. 901-087, 901-095) 31 декабря c 9 до 16 часов и 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9 до 17 часов (перерыв с 13.00 до 13.30). Повторные свидетельства и справки будут выдаваться в указанные даты по предварительной записи. 31 декабря с 9 до 14 часов Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский отделы ЗАГС, а также отдел ЗАГС города Стрежевого будут осуществлять государственную регистрацию рождения и смерти. 3 и 6 января с 9 до 16 часов прием граждан по вопросам регистрации рождения или смерти, а также выдачи повторных свидетельств и справок будут вести руководители и специалисты Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского, Шегарского отделов ЗАГС, Отделов ЗАГС города Стрежевого и города Кедрового. С 10 января все ЗАГСы Томской области вернутся к обычному графику работы.

ГИБДД