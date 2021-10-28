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Как будут работать банки, вузы, больницы и полиция в ноябрьские выходные

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Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Из-за праздников и пандемии коронавируса многие учреждения меняют график работы. Рассказываем, как и что будет работать в этот период.

Почта

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для всех отделений почтовой связи Томской области.

5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Налоговая

Все налоговые органы региона приостанавливают личный прием и обслуживание томичей с 1 по 3 ноября. При этом, в этот период от налогоплательщиков будут принимать корреспонденцию, поступающую в инспекцию на бумаге. Документы можно будет оставить в офисах инспекций в специальных боксах. Гражданам рекомендуют указывать на документах номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Автор:  ИФНС по региону

В управлении напоминают, что томичи могут решить некоторые вопросы и без посещения инспекций — через личный кабинет налогоплательщика или через официальные интерактивные сервисы.

Так, личный кабинет налогоплательщика для физлиц позволяет узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто еще не получил пароль для посещения личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой для авторизации на портале госуслуг.

Хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать с налоговой по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), а также с помощью личного кабинета юрлица и личного кабинета ИП.

Посредством интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, направить обращение, узнать о статусе рассмотрения жалобы и прочее.

Соцслужбы

В нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в центрах социальной поддержки населения Томской области прием будет проводиться по предварительной записи, с соблюдением масочного режима.

Социальные работники, осуществляющие помощь пожилым людям на дому, посетят своих подопечных по графику. По-прежнему, без выходных, помощь будет оказываться людям без определенного места жительства в Центре социальной адаптации.

Вопросы по работе социальных служб можно задать по телефонам: 8 (3822) 41-08-22 (социальные услуги на дому), 8 (3822) 66-20-01, 67-83-93 (помощь людям без определенного места жительства). В областном департаменте социальной защиты населения в эти дни будет работать горячая линия (3822) 60-27-99: в будние дни с 9 до 18 часов на вопросы будут отвечать специалисты, в нерабочее время обращения будут записываться для дальнейшей их отработки специалистами.

Доставка социальных выплат будет осуществляться по графику работы почты с 5 по 25 ноября.

ГИБДД

В период объявленных нерабочих дней подразделения ГИБДД города Томска, оказывающие госуслуги, будут работать.

Государственные услуги по регистрации автомототранспортных средств 1, 2, 3 ноября будут предоставляться в Томском многофункциональном центре на проспекте Фрунзе, 103 Д (бизнес-центр «Красное знамя») с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Автор:  ГИБДД по Томской области

4, 5, 6 ноября приём граждан будет осуществляться в МРЭО ГИБДД по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Услуги по обмену и выдаче водительских удостоверений будут оказываться, в подразделении Госавтоинспекции по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Вузы

В ТГУ с 1 по 7 ноября занятия пройдут в дистанционном формате. 4 ноября (четверг) — выходной.

В ТПУ 1-3 ноября будут учебными и рабочими днями, 4 ноября — выходной день, а 5-6 ноября — также учебные дни согласно расписанию. Занятия будут переведены полностью в дистанционный режим.

В ТГАСУ обучение студентов в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года будет проходить с применением дистанционных технологий или/и в форме самостоятельной работы. Исключение составляют праздничный день – 4 ноября и воскресные дни.

В ТУСУРе с 30 октября по 7 ноября взаимодействие с обучающимися также будет осуществляться исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В ТГПУ в этот период для студентов организуют самостоятельную работу. В СибГМУ с 30.10.2021 по 7.11.2021 учебные занятия и лекции проводиться не будут. Администрация вуза обещает «..обеспечить освоение обучающимися тем учебных занятий по дисциплинам в другие даты».

Больницы и аптеки

С 1 по 3 ноября медучреждения региона будут работать в обычном режиме, с 4 по 7 ноября — по особому графику.

Экстренную медицинскую помощь жители Томской области смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. Работа «скорой помощи» в Томске и районах области останется круглосуточной. Вызов бригады осуществляется с городского телефона 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого, 72, (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, (3822) 90-11-09).

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмологи будут принимать также в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли взрослым и детям помощь в круглосуточном режиме окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

Автор:  облздрав

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 4 ноября — в поликлинике № 1 (пр. Ленина, 51) и в поликлинике № 4 (поликлиническое отделение на ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2), 5 ноября — в больнице № 2 (ул. Гагарина, 4) и в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на пр. Мира, 17), 6 ноября — в медсанчасти «Строитель» (ОВП на пр. Фрунзе, 116) и в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), 7 ноября — в поликлинике № 4 (поликлиническое отделение на ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3).

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 5 и 6 ноября с 10 до 16 часов. В Северске — на пр. Коммунистическом, льготный отдел будет работать также 5 и 6 ноября с 10 до 16 часов. С 1 по 3 ноября включительно аптека работает в обычном режиме.

Уточнить режим работы медучреждений можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

Сады, школы и учреждения допобразования

С 1 по 3 ноября муниципальные детские сады города Томска будут работать в режиме дежурных групп. Дежурные группы в дошкольных учреждениях будут принимать детей, чьи родители работают в данный период.

Частным дошкольным образовательным организациям, группам присмотра и ухода также рекомендовано организовать дежурные группы.

В общеобразовательных учреждениях с 30 октября по 7 ноября в соответствии с календарным учебным графиком пройдут осенние каникулы.

Работа муниципальных учреждений дополнительного образования с 30 октября по 7 ноября будет организована в дистанционном формате.

Сбербанк

В период нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, отделения СберБанка продолжат работать в обычном режиме. При этом, 4 ноября будут работать только дежурные офисы; а 5 ноября будет рабочий день по режиму субботы. Обслуживание корпоративных клиентов 30 и 31 октября, а также с 4 ноября по 7 ноября в отделениях банка будет приостановлено.

Со списком офисов и графиком их работы можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Списания платежей по кредитам физических лиц с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут выполняться в соответствии с подписанным клиентом кредитным договором и не будут переноситься на более поздние даты.

Платежи для корпоративных клиентов в нерабочие дни, объявленные правительством, банк будет проводить в обычном режиме — то есть по графику выходных дней (30-31 октября и 4-7 ноября) и будних дней (в остальные даты).

Кинотеатры, театры и торговые центры

Торговые центры в Томске будут открыты. Однако в них не будут работать развлекательные комнаты, а фудкорты будут работать в режиме доставки или на вынос. Областные власти рекомендовали на такой режим перейти всему общепиту, однако многие заведения уже сообщили, что будут работать в привычном графике. 

Не будут работать кинотеатры. Совсем. Зато театры продолжат свою работу. Однако пускать посетителей будут строго с соблюдением всех санитарных норм.

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