Как будет работать в Томске общественный транспорт в новогодние праздники

В праздничные дни общественный транспорт Томска будет работать по измененному графику. ​По информации департамента городского хозяйства, 1 и 2 января 2021 года общественный транспорт начнет работу не позднее 9 часов с интервалом не более 30 минут, при этом автобусы маршрутов №№ 36/37 будут следовать через 45 минут. Последние рейсы должны стартовать с начальных остановок не ранее 21 часа.

Для кольцевых автобусных маршрутов №№ 8/9, 13/14, 25/52 и 30/33 время отправления последнего рейса – не ранее 20.30.





С 3 по 10 января муниципальные автобусные маршруты будут работать по воскресным графикам.





В четверг, 31 декабря, электротранспорт в Томске будет работать до 22 часов. В новогоднюю ночь на линию выйдут 14 трамваев и троллейбусов (троллейбусы маршрутов №№ 1, 2, 3 и 6 и трамваи №№ 1, 2, 3). Они будут курсировать до 3 часов утра 1 января.





1 января трамваи и троллейбусы начнут работу с 9 часов. Со 2 по 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.





Во время новогодних каникул специалисты департамента городского хозяйства, муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок и созданной на его базе центральной диспетчерской службы обеспечивают контроль за работой перевозчиков.





График работы общественного транспорта Томска в новогодние праздники доступен по ссылке.





Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05 и 28-29-06.





Узнать время прибытия автобусов можно на сайте ЦОиКП в разделе «Онлайн-сервисы».