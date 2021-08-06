Народная новость: жители Кафтанчикова просят вернуть остановку на краю села

Жители села Кафтанчиково, в 15 километрах от Томска, жалуются на перенос остановки после ремонта дороги. Теперь им приходится ехать в центр села и возвращаться домой пешком.

Как рассказала ТВ2 73-летняя жительница Кафтанчиково Любовь Чернявская, остановка «Карьер» на 13-м километре трассы «Сибирь» в сторону Новосибирска существовала около 50 лет, хотя и была неофициальной. В 2020 году «Сибуправтодор» убрало остановку во время ремонта трассы, хотя на другой стороне знак остался. Теперь автобус № 133 едет из Томска сразу в центр Кафтанчиково и жителям нескольких улиц приходится около получаса идти домой пешком.

«Идут и старые, и молодые, и с детьми, и школьники, — сетует пенсионерка. — Год уже мы просим остановку вернуть, но получаем отписки. А скоро зима будет, зимой идти совсем тяжело».

Жители Кафтанчиково дважды отправляли коллективные письма депутатам томской Закдумы и обращались в администрацию сельского поселения, но остановку им вернуть не удалось. И.о. замглавы Зареченского поселения Василина Мамонтова просила главу «Сибуправтодора» вернуть знак, но тот ответил, что «устройство дополнительной остановки на участке <...> не представляется возможным».

В ближайшее время инициативная группа жителей села планирует вновь обратиться к депутатам томской Думы и в региональный департамент транспорта, дорожной деятельности и связи с просьбой решить их проблему.