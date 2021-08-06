{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Народная новость: жители Кафтанчикова просят вернуть остановку на краю села
Новости

Народная новость: жители Кафтанчикова просят вернуть остановку на краю села

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Жители села Кафтанчиково, в 15 километрах от Томска, жалуются на перенос остановки после ремонта дороги. Теперь им приходится ехать в центр села и возвращаться домой пешком.

Автор:  vk.com/zar.tomsk
село Кафтанчиково

Как рассказала ТВ2 73-летняя жительница Кафтанчиково Любовь Чернявская, остановка «Карьер» на 13-м километре трассы «Сибирь» в сторону Новосибирска существовала около 50 лет, хотя и была неофициальной. В 2020 году «Сибуправтодор» убрало остановку во время ремонта трассы, хотя на другой стороне знак остался. Теперь автобус № 133 едет из Томска сразу в центр Кафтанчиково и жителям нескольких улиц приходится около получаса идти домой пешком. 

 

«Идут и старые, и молодые, и с детьми, и школьники, — сетует пенсионерка. —  Год уже мы просим остановку вернуть, но получаем отписки. А скоро зима будет, зимой идти совсем тяжело».

Жители Кафтанчиково дважды отправляли коллективные письма депутатам томской Закдумы и обращались в администрацию сельского поселения, но остановку им вернуть не удалось. И.о. замглавы Зареченского поселения Василина Мамонтова просила главу «Сибуправтодора» вернуть знак, но тот ответил, что «устройство дополнительной остановки на участке <...> не представляется возможным».

В ближайшее время инициативная группа жителей села планирует вновь обратиться к депутатам томской Думы и в региональный департамент транспорта, дорожной деятельности и связи с просьбой решить их проблему. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.