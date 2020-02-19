Качество связи улучшилось в 33 населенных пунктах и на автодорогах Томской области

В прошлом году мы активно развивали нашу сеть именно в районах области – количество базовых станций за год увеличилось на 20 процентов. Новое покрытие LTE позволило обеспечить цифровыми сервисами жителей небольших населенных пунктов Томского региона, а потребление мобильного интернета в сети LTE выросло за год в 1,5 раза. Поэтому мы планомерно расширяем сеть и точечно улучшаем покрытие там, где это наиболее необходимо. В наших ближайших планах – запуск LTE в селе Малиновка и в Губинском кедровнике, – рассказала директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

В 2019 году новые базовые станции стандарта LTE появились в 11 районах области — в небольших (до 2000 человек) населенных пунктах: Леботер, Турунтаево, Нелюбино, Вороново, Итатка, Баткат, Ягодное, Чердаты, Володино, Николаевка, Кирзавод, Заречный, а также в Уртаме — одном из самых древних сел Томской области. Также расширили зону покрытия на областных автодорогах, в том числе на федеральной трассе М-53, «Байкал» М, на участках Томск – Северск, Томск – Мариинск, а также на дорогах, проходящих по Томскому, Кожевниковскому и Чаинскому районам.





В 2019 году сеть 4G от МТС впервые появилась в туристических местах, популярных у жителей и гостей Омской области: в районе Семилужского острога, а также в селе Нарга у паромной переправы в Могочино, что ведет к Никольскому женскому монастырю.





В 2019 году покрытие улучшилось и в пригородах Томска. Скоростная сеть LTE пришла в село Заварзино (СНТ «Кедр»), поселок Родионово (СНТ «Роботрон») и в район Приборного завода (СНТ «Вишня»). Скоростным LTE-интернетом обеспечен Томский логистический центр «Терминал» рядом с деревней Петровский Участок.





Новые базовые станции LTE появились в Александровском, Каргасокском и Томском районах региона. Общаться с близкими не только по телефону, но и по видеосвязи, а также «серфить» на высоких скоростях могут вахтовики-нефтяники на нефтеперекачивающей станции «Раскино», компрессорной станции «Александровская», нефтяных месторождениях «Двуреченское» и «Майское», а также нефтеперерабатывающем заводе «Томскнефтепереработка».





В 2019 году сеть 3G впервые появилась в селе Половинка, поселках Басандайка, Рассвет, Заречный, деревнях Новомихайловка, Чернышевка Томского района, а также в СНТ «Спутник» города Северска.