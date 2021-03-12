Качество школьного образования в Томской области оказалось самым лучшим в Сибири

Томская область заняла первое место в рейтинге Рособрнадзора о качестве общего образования РФ среди регионов Сибирского федерального округа. Она набрала 61,8 баллов из 100 возможных. Об этом сообщает Интерфакс.

На втором месте среди сибирских регионов Алтайский край (60 баллов). Третье - Новосибирская область (56,6 баллов). За ними следуют Красноярский край (51,3 баллов) и Хакасия (51,1 баллов). Шестое место разделили Омская и Иркутская области, набрав одинаковое количество баллов - 49,9. А качество школьного образования в Кемеровской области и Республике Алтай оценили на 49,7 и 34,8 баллов соответственно. Самый низкий рейтинг у Тувы - 19,6 баллов.







По стране в рейтинге лидируют Санкт-Петербург (92,1 балла), Москва (92 балла) и Ленинградская область (77,1 балла). Наихудшие результаты у Кабардино-Балкарии (15,5 баллов), Карачаево-Черкесии (13,7 баллов) и Чечни (13,7 баллов).







Эксперты оценивали регионы по 12 критериям, разделенным на три блока: результаты обучения (в том числе уровень подготовки и функциональная грамотность), практическая направленность образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в вузы и колледжи региона, управление образованием (включает объективность оценок, эффективность проведения экзаменов).