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12 марта,
2021
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Качество школьного образования в Томской области оказалось самым лучшим в Сибири

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Томская область заняла первое место в рейтинге Рособрнадзора о качестве общего образования РФ среди регионов Сибирского федерального округа. Она набрала 61,8 баллов из 100 возможных. Об этом сообщает Интерфакс.

Качество школьного образования в Томской области оказалось самым лучшим в Сибири

На втором месте среди сибирских регионов Алтайский край (60 баллов). Третье - Новосибирская область (56,6 баллов). За ними следуют Красноярский край (51,3 баллов) и Хакасия (51,1 баллов). Шестое место разделили Омская и Иркутская области, набрав одинаковое количество баллов - 49,9. А качество школьного образования в Кемеровской области и Республике Алтай оценили на 49,7 и 34,8 баллов соответственно. Самый низкий рейтинг у Тувы - 19,6 баллов.


По стране в рейтинге лидируют Санкт-Петербург (92,1 балла), Москва (92 балла) и Ленинградская область (77,1 балла). Наихудшие результаты у Кабардино-Балкарии (15,5 баллов), Карачаево-Черкесии (13,7 баллов) и Чечни (13,7 баллов).


Эксперты оценивали регионы по 12 критериям, разделенным на три блока: результаты обучения (в том числе уровень подготовки и функциональная грамотность), практическая направленность образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в вузы и колледжи региона, управление образованием (включает объективность оценок, эффективность проведения экзаменов).

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