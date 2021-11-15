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Качели, ксилофон и барные стулья: томичам предлагают обсудить апгрейд набережной Ушайки

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Архитекторы центра развития городской среды Томской области разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. Напомним, что на благоустройство этой небольшой территории в центре города ушло пять лет и почти один миллиард рублей. Деньги в качестве спонсорской помощи Томску выделил Газпром, инициатором проекта был губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«В первую очередь, мы предлагаем активнее озеленить эту территорию: добавить кустарники на пешеходном транзите вдоль проезжей части и деревья с приствольными решетками. Еще одна важная составляющая — это организация нового функционального зонирования с установкой различных малых архитектурных форм и конструкций. Это позволит привлечь на набережную больше горожан», — сказал руководитель центра Константин Казанцев.

На территории архитекторы предлагают установить скамейки, велопарковки, садовые качели, игровые элементы для детей.

«Чтобы подчеркнуть музыкальную тематику прилегающей к БКЗ набережной, здесь можно установить фортепиано, ксилофон, музыкальные арт-объекты для детей и взрослых, — добавил специалист. — Наш проект призван показать, как простыми решениями без больших затрат можно модернизировать общественное пространство».

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Томичи уже стали оставлять свои пожелания к проекту. 

Сергей Дорофеев: Надо переделать перила сверху. Чтобы просматривалась Ушайка пешеходами. И снизу не было ощущения нависания.

«Город не бесит»: Гранитная и полудохлая набережная р. Ушайки может быть, когда-нибудь стать немного лучше. Добавив множество функциональных, облагораживающих, современных решений в теории можно сделать это место действительно «живым». В этой новости радует еще больше сам факт того, что мысль о том, что с набережной что-то не так наконец-то дошла до тех, кто принял решение ее "очеловечить". Признание ошибок и желание устранить их последствия — важнейший элемент роста как человека, так и системы. Очень круто.

Дмитрий Поляков: Очень круто. Радует, что есть попытки изменить это место. Надеюсь, все получится!

Андрей Мишкин: Проект хороший. Знаю, повылезало куча "экспертов", которые разносят проект в пух и прах, но лучше так, чем это гранитное убожество без единого деревца, скамеек. И зря вы так про урны, их реально не хватает. Ещё нужно организовать остановку на БКЗ и убрать ужасные чёрные фонари.

Мария Гусева: С моим ростом 157см мне совершенно не видно реки на этой набережной! Недавно ездила туда, и если бы не высокий друг рядом - я бы даже не увидела огромное количество милых уток на реке. Если спилят ползабора согласно проекту - будет огромная радость половине жителей! 

Кто-то же из томичей считает, что кардинально изменить это место вряд ли получится.

Сергей Ким: Малополезная трата денег. Эти изменения не помогут преобразить место, легитимизируют гранитное убожество.

Иван: Я против этого проекта! Эта набережная должна остаться как памятник уничтожения города, пока это уничтожение продолжается. Не надо легитимизировать этот кусок набережной, а то гранит и дальше поползет. Лучше пусть Паршуто поставит ещё побольше своих экранов.

При этом, Центр развития городской среды Томской области отмечает, что предложенная концепция — это не готовый дизайн-проект, а всего лишь первый шаг в пути к модернизации набережной с различными вариантами идей. Ознакомиться с проектом можно в группе центра во «ВКонтакте». Свои мнения и предложения томичи могут оставить в анкете обратной связи.

Напомним, что весь проект реконструкции оценивался в 2-2,5 млрд рублей. Первый участок из бетона и гранита торжественно открыли 6 сентября 2019 года.  На очереди второй этап благоустройства —  от «1000 мелочей» до БКЗ. Сейчас стоимость этих работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Однако денег на продолжение проекта в область от Газпрома уже два года нет и проект заморожен. Новых дат окончания реконструкции набережной Ушайки тоже нет. Забор вокруг Ушайки украшает центр города уже семь лет.

Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости».  Большинство горожан было тоже не в восторге от нового общественного пространства. Напомним, что изначально местные власти не обсуждали с томичами проект благоустройства набережной, а после того как готовый результат стали критиковать, делали вид, что ничего не слышат. Сейчас почему-то вдруг решили обсудить с общественностью декоративные изменения и выделили деньги из областного бюджета.

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