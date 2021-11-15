Качели, ксилофон и барные стулья: томичам предлагают обсудить апгрейд набережной Ушайки

Архитекторы центра развития городской среды Томской области разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. Напомним, что на благоустройство этой небольшой территории в центре города ушло пять лет и почти один миллиард рублей. Деньги в качестве спонсорской помощи Томску выделил Газпром, инициатором проекта был губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«В первую очередь, мы предлагаем активнее озеленить эту территорию: добавить кустарники на пешеходном транзите вдоль проезжей части и деревья с приствольными решетками. Еще одна важная составляющая — это организация нового функционального зонирования с установкой различных малых архитектурных форм и конструкций. Это позволит привлечь на набережную больше горожан», — сказал руководитель центра Константин Казанцев.

«Чтобы подчеркнуть музыкальную тематику прилегающей к БКЗ набережной, здесь можно установить фортепиано, ксилофон, музыкальные арт-объекты для детей и взрослых, — добавил специалист. — Наш проект призван показать, как простыми решениями без больших затрат можно модернизировать общественное пространство».

Томичи уже стали оставлять свои пожелания к проекту.

Сергей Дорофеев: Надо переделать перила сверху. Чтобы просматривалась Ушайка пешеходами. И снизу не было ощущения нависания.

«Город не бесит»: Гранитная и полудохлая набережная р. Ушайки может быть, когда-нибудь стать немного лучше. Добавив множество функциональных, облагораживающих, современных решений в теории можно сделать это место действительно «живым». В этой новости радует еще больше сам факт того, что мысль о том, что с набережной что-то не так наконец-то дошла до тех, кто принял решение ее "очеловечить". Признание ошибок и желание устранить их последствия — важнейший элемент роста как человека, так и системы. Очень круто.

Дмитрий Поляков: Очень круто. Радует, что есть попытки изменить это место. Надеюсь, все получится!

Андрей Мишкин: Проект хороший. Знаю, повылезало куча "экспертов", которые разносят проект в пух и прах, но лучше так, чем это гранитное убожество без единого деревца, скамеек. И зря вы так про урны, их реально не хватает. Ещё нужно организовать остановку на БКЗ и убрать ужасные чёрные фонари.

Мария Гусева: С моим ростом 157см мне совершенно не видно реки на этой набережной! Недавно ездила туда, и если бы не высокий друг рядом - я бы даже не увидела огромное количество милых уток на реке. Если спилят ползабора согласно проекту - будет огромная радость половине жителей!

Кто-то же из томичей считает, что кардинально изменить это место вряд ли получится.

Сергей Ким: Малополезная трата денег. Эти изменения не помогут преобразить место, легитимизируют гранитное убожество.

Иван: Я против этого проекта! Эта набережная должна остаться как памятник уничтожения города, пока это уничтожение продолжается. Не надо легитимизировать этот кусок набережной, а то гранит и дальше поползет. Лучше пусть Паршуто поставит ещё побольше своих экранов.

При этом, Центр развития городской среды Томской области отмечает, что предложенная концепция — это не готовый дизайн-проект, а всего лишь первый шаг в пути к модернизации набережной с различными вариантами идей. Ознакомиться с проектом можно в группе центра во «ВКонтакте». Свои мнения и предложения томичи могут оставить в анкете обратной связи.