«К сотрудникам ФБК, которые сопровождали Навального, остается много вопросов»

В МВД рассказали о том, как идет проверка по поводу случившегося с Алексеем Навальным. Полицейские заявляют , что продолжают искать сопровождающую Навального Марию Певчих и расследуют ложное сообщение из Германии о минировании аэропорта Омска в день госпитализации политика.

Ведомство опросило пятерых из шести людей, сопровождавших Навального во время поездки. Но с Марией Певчих, следствию встретиться не удалось: несмотря на общение по телефону, на разговор со следователем Мария не пришла. В полиции также отмечают, что им не удалось подтвердить факт работы Марии Певчих в ФБК. При этом Навальный говорил, что она возглавляет отдел расследований Фонда, а сама Мария утверждает, что правоохранители не пытались связаться с ней до вылета.





По данным МВД, именно Мария Певчих предоставила на исследование бутылку воды из гостиницы Xander, на которой в Германии нашли следы «Новичка». В день госпитализации Навального Мария выехала из Томска в Новосибирск, ехала на авто, а уже там села на самолет до Омска. При этом во время прохождения осмотра перед вылетом из Новосибирска в ее чемодане и рюкзаке «емкости объемом выше 100 мл, в том числе бутылки с водой, отсутствовали». Уже после досмотра Мария купила в аэропорту бутылку воды «Святой источник», с которой прилетела в Омск, заявляют в МВД.





Полиция также проверяет ложное сообщение о минировании почты, судов, банка и аэропорта Омска в день госпитализации Навального 20 августа. По версии следствия, сообщение было направлено с помощью почтового сервиса, сервер которого находится в Германии.





The Insider назвал пресс-релиз МВД фейком. Автор статьи пишет, что в самолетах запрещено проносить жидкости объемом свыше 100 мл в ручной клади, но не в багаже. Мария Певчих, полагают в издании, везла бутылки из отеля Xander в багаже, поэтому внимания на них не обратили.





Также отмечается, что на предоставленном полицией снимке из аэропорта не видно, какой именно напиток покупает Мария. «Если же МВД не предоставило кадры, позволяющие точно установить, что именно Певчих купила, значит, скорее всего, такой информации у него вообще нет и заявление о бутылке «Святого источника» объемом 500 мл ни на чем не основано», — говорится в публикации.