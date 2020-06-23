К семи годам колонии суд приговорил томичку, обманувшую покупателей квартир на 33 млн рублей

Октябрьский районный суд признал 42-летнюю томичку виновной в мошенничестве при купле-продаже квартир. Ущерб, который она нанесла пяти томичам, составляет 33 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе суда было установлено, что подсудимая в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года предлагала гражданам услуги по оформлению сделок купли-продажи квартир в Томске. Используя подложные договоры и доверенности, якобы подтверждающие ее полномочия действовать от имени застройщика либо продавца, она получала от потенциальных покупателей денежные средства, которые обращала в свою пользу, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по передаче им в собственность жилых помещений. Общий ущерб, причиненный действиями подсудимой пятерым потерпевшим, составил более 33 миллионов рублей», — говорится в сообщении.





Свою вину подсудимая признала полностью. Во время следствия ей назначили еще один приговор за совершение мошенничества при продаже квартир.





В итоге суд, учитывая непогашенную судимость, приговорил женщину по совокупности преступлений к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.