К НГУ присоединят три института РАН, чтобы повысить мировые рейтинги

Председатель СО РАН, губернатор Новосибирской области и ректор НГУ попросили министра образования РФ присоединить три института СО РАН к Новосибирскому госуниверситету, пишет РБК со ссылкой на письмо.

В документе говорится, что это нужно для «достижения мирового лидерства». Реорганизовать предлагается Институт систем информатики СО РАН, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий СO PAH, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Также планируется передать НГУ комплекс зданий и сооружений.



«В результате такого объединения возникнет мощная консолидированная IT-система, способная обеспечить выполнение стратегии научно-технологического развития: ускоренное внедрение в производство научных разработок, подготовку высококвалифицированных кадров и проведение полного инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, интеграцию НИИ в рамках программы развития Новосибирского научного центра в целом», — цитирует РБК письмо.

Как отметили авторы письма, реорганизация необходима также для реализации проекта суперкомпьютерного центра СКЦ «Лаврентьев», который планируют построить в рамках проекта «Академгородок 2.0». Сейчас в России единственный суперкомпьютер похожей архитектуры есть в Москве - «Ломоносов-2». «Лаврентьев», который хотят построить в Новосибирске, по заявленным характеристикам может войти в топ-10 суперкомпьютеров с гибридной архитектурой. Стоимость строительства центра в Новосибирске - 5 млрд руб. по ценам 2019 года.



Замминистра Минобрнауки России Алексей Медведев в ответе на письмо заявил, что министерство поддерживает предложенную реорганизацию.



«В случае представления соответствующих документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации учреждений и реализации реорганизационных мероприятий с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере науки, Минобрнауки России будет проработан вопрос с РАН и руководством НГУ в установленном порядке», — цитирует ответ РБК.