К двум участницам митинга против QR-кодов в Новосибирске пришла полиция

Новосибирские полицейские пришли к участницам прошедшего 5 декабря митинга против QR-кодов Анне Стефановой и Юлии Костенич. Об этом сообщает ОВД-Инфо*

По информации издания, полицейские пришли к активисткам около 7 утра. После того, как им не открыли дверь, силовики остались «дежурить» у домов, где живут женщины.

О визите полицейских к Юлии Костенич также сообщает местный активист Михаил Кондрюков. «Неустановленные люди в форме сильно стучат в дверь, звонят и хаотично дергают дверную ручку в квартире Юлии. Общественница боится открывать дверь, так как, предположительно сотрудники полиции, ведут себя агрессивно», — пишет он.

Стефанова и Костенич 8 декабря получили повестки, согласно которым сегодня они должны явиться в отдел полиции. При этом активистки утверждают, что повестки составлены неверно, а значит, недействительны. Они предполагают, что полицейские пришли, чтобы насильно доставить их в отдел.