К двум участницам митинга против QR-кодов в Новосибирске пришла полиция

Новосибирские полицейские пришли к участницам прошедшего 5 декабря митинга против QR-кодов Анне Стефановой и Юлии Костенич. Об этом сообщает ОВД-Инфо*
По информации издания, полицейские пришли к активисткам около 7 утра. После того, как им не открыли дверь, силовики остались «дежурить» у домов, где живут женщины.
О визите полицейских к Юлии Костенич также сообщает местный активист Михаил Кондрюков. «Неустановленные люди в форме сильно стучат в дверь, звонят и хаотично дергают дверную ручку в квартире Юлии. Общественница боится открывать дверь, так как, предположительно сотрудники полиции, ведут себя агрессивно», — пишет он.
Стефанова и Костенич 8 декабря получили повестки, согласно которым сегодня они должны явиться в отдел полиции. При этом активистки утверждают, что повестки составлены неверно, а значит, недействительны. Они предполагают, что полицейские пришли, чтобы насильно доставить их в отдел.
Обе женщины связывают свое преследование с участием в митинге сторонников СССР, выступающих против режима коронавирусных ограничений. Во время проведения протестной акции к ее участникам подошли полицейские, потребовавшие убрать плакаты и разойтись, поскольку акция не была согласована с местными властями.
*Признано в России СМИ-«иностранным агентом»