Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. К двум участницам митинга против QR-кодов в Новосибирске пришла полиция
Новости

К двум участницам митинга против QR-кодов в Новосибирске пришла полиция

ТВ2 ТВ2

Новосибирские полицейские пришли к участницам прошедшего 5 декабря митинга против QR-кодов Анне Стефановой и Юлии Костенич. Об этом сообщает ОВД-Инфо*

По информации издания, полицейские пришли к активисткам около 7 утра. После того, как им не открыли дверь, силовики остались «дежурить» у домов, где живут женщины.

О визите полицейских к Юлии Костенич также сообщает местный активист Михаил Кондрюков. «Неустановленные люди в форме сильно стучат в дверь, звонят и хаотично дергают дверную ручку в квартире Юлии. Общественница боится открывать дверь, так как, предположительно сотрудники полиции, ведут себя агрессивно», — пишет он.

Стефанова и Костенич 8 декабря получили повестки, согласно которым сегодня они должны явиться в отдел полиции. При этом активистки утверждают, что повестки составлены неверно, а значит, недействительны. Они предполагают, что полицейские пришли, чтобы насильно доставить их в отдел.

Автор:  Youtube-канал «Воин света»
Митинг против коронавирусных ограничений в Новосибирске

Обе женщины связывают свое преследование с участием в митинге сторонников СССР, выступающих против режима коронавирусных ограничений. Во время проведения протестной акции к ее участникам подошли полицейские, потребовавшие убрать плакаты и разойтись, поскольку акция не была согласована с местными властями. 

*Признано в России СМИ-«иностранным агентом»

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.