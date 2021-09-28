К 2024 году в Томской области появятся еще четыре аэродрома для беспилотников

К 2024 году власти Томской области планируют создать четыре эксплуатационных центра, где будут базироваться и обслуживаться дроны, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-губернатора по экономике Наталью Немцеву. Аэродромы появятся в центре и на окраинах региона в рамках пилотного проекта «Тайга», упрощающего использование беспилотников.

Ранее глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований Владислав Сычков сообщал, что в августе в Томском районе открылась авиационная площадка, которая стала первым эксплуатационным центром по пилотному проекту «Тайга». На ней создаются места для работы экипажей беспилотников, отрабатываются технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов. До этого работа с беспилотниками велась операторами на обочинах дорог без каких-либо удобств.