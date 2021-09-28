К 2024 году в Томской области появятся еще четыре аэродрома для беспилотников

К 2024 году власти Томской области планируют создать четыре эксплуатационных центра, где будут базироваться и обслуживаться дроны, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. вице-губернатора по экономике Наталью Немцеву. Аэродромы появятся в центре и на окраинах региона в рамках пилотного проекта «Тайга», упрощающего использование беспилотников.
Ранее глава Сибирского отделения Фонда перспективных исследований Владислав Сычков сообщал, что в августе в Томском районе открылась авиационная площадка, которая стала первым эксплуатационным центром по пилотному проекту «Тайга». На ней создаются места для работы экипажей беспилотников, отрабатываются технологии взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации, а также разместится ЦУП для дронов. До этого работа с беспилотниками велась операторами на обочинах дорог без каких-либо удобств.
«Следующим этапом создания сети базовых эксплуатационных центров опытного района будет адаптация посадочных площадок в городе Колпашево, селе Бакчар, городе Каргасок и городе Кедровый. В каждом конкретном случае будет подобрана спецификация требуемого дополнительного инфраструктурного обеспечения исходя из территориальных и климатических особенностей», — рассказала ТАСС Наталья Немцева.
Она уточнила, что благодаря принятому закону о «цифровых песочницах» на территории региона начал действовать экспериментальный правовой режим. Он позволит решить юридические и практические вопросы применения беспилотников и сокращать время на получение разрешения на полеты. Впоследствии правовой режим планируется распространить на территорию всей страны.
Как отметила Немцева, до конца года планируется утвердить все мероприятия и программу экспериментов правового режима. Помимо выгоды для бизнеса, который хочет тестировать возможности дронов для обслуживания нефтепроводов и доставки грузов, данная программа позволит решить проблему доставки в труднодоступные отдаленные населенные пункты легких грузов, например лекарств. Сейчас их перевозят только самолетами и вертолетами. Это очень дорого и зачастую неоперативно.