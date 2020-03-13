Добрые новости
13 марта,
2020
2
фото
Новости

Изысканные гиппеаструмы массово зацвели в Ботсаду ТГУ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Не успели отцвести азалии, как начали массово зацветать изысканные гиппеаструмы, сообщает пресс-служба ТГУ. Посмотреть на них и тысячи других растений теперь можно не только в ходе экскурсии, но и во время самостоятельной прогулки, которые начал предлагать посетителям Ботанический сад ТГУ.

Изысканные гиппеаструмы массово зацвели в Ботсаду ТГУ
Фото: пресс-служба ТГУ

Название «гиппеаструм» образовано от двух греческих слов: hippeos – «всадник» или «рыцарь», astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как «звезда», – рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Поэтому гиппеаструм часто называют «рыцарская звезда», и действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звезды, диаметр которых составляет до 25 сантиметров!

Изысканные гиппеаструмы массово зацвели в Ботсаду ТГУ
Фото: пресс-служба ТГУ

Луковицы гиппеаструмов часто продаются в садовых магазинах под неправильным названием «амариллис», но гиппеаструм и амариллис – это два разных растения из разных частей света: амариллис родом из Африки, а гиппеаструм – из Южной Америки, поясняет пресс-служба ТГУ.


В коллекции Сибирского ботанического сада выращивается более 50 сортов гиппеаструмов, и они ежегодно восхищают посетителей своим прекрасным цветением. В этом году полюбоваться на яркое цветение гиппеаструмов в оранжереях сада можно до конца марта.

Добавим, что в Ботаническом саду ТГУ появилась новая услуга – по оранжереям СибБС по воскресеньям с 11 до 17 часов теперь можно прогуляться самостоятельно (без экскурсионной группы). Подробности можно узнать по тел. (3822) 529-816.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.