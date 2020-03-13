Изысканные гиппеаструмы массово зацвели в Ботсаду ТГУ

Не успели отцвести азалии, как начали массово зацветать изысканные гиппеаструмы, сообщает пресс-служба ТГУ. Посмотреть на них и тысячи других растений теперь можно не только в ходе экскурсии, но и во время самостоятельной прогулки, которые начал предлагать посетителям Ботанический сад ТГУ.

Название «гиппеаструм» образовано от двух греческих слов: hippeos – «всадник» или «рыцарь», astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как «звезда», – рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров . – Поэтому гиппеаструм часто называют «рыцарская звезда», и действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звезды, диаметр которых составляет до 25 сантиметров!

Луковицы гиппеаструмов часто продаются в садовых магазинах под неправильным названием «амариллис», но гиппеаструм и амариллис – это два разных растения из разных частей света: амариллис родом из Африки, а гиппеаструм – из Южной Америки, поясняет пресс-служба ТГУ.





В коллекции Сибирского ботанического сада выращивается более 50 сортов гиппеаструмов, и они ежегодно восхищают посетителей своим прекрасным цветением. В этом году полюбоваться на яркое цветение гиппеаструмов в оранжереях сада можно до конца марта.

Добавим, что в Ботаническом саду ТГУ появилась новая услуга – по оранжереям СибБС по воскресеньям с 11 до 17 часов теперь можно прогуляться самостоятельно (без экскурсионной группы). Подробности можно узнать по тел. (3822) 529-816.