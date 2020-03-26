Известный блогер-урбанист Илья Варламов прилетел в Томск

Новости

Илья Варламов, который провел предыдущие несколько дней в Улан-Удэ, прилетел в Томск. Он опубликовал в своем Instagram видео, снятое в томском аэропорту.

«Я сейчас только приехал, ничего не видел. Нужно успеть составить впечатление», — сказал Варламов журналисту ТВ2.

Фото: группа "Делай Томск лучше!" во Вконтакте

Ранее блогер анонсировал свое турне по России, которое включает 68 город, в том числе и Томск. До этого блогер побывал в столице Бурятии — Улан-Удэ, который по версии одного из рейтингов оказался худшим городом для жизни в России. «Мне говорили, что это дно России-матушки, что здесь даже хуже, чем в Чите. Поэтому я ожидал полной жопы. И знаете что? Улан-Удэ оказался вовсе так плох», — написал он в отчетном посте.