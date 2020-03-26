Известный блогер-урбанист Илья Варламов прилетел в Томск
Илья Варламов, который провел предыдущие несколько дней в Улан-Удэ, прилетел в Томск. Он опубликовал в своем Instagram видео, снятое в томском аэропорту.
«Я сейчас только приехал, ничего не видел. Нужно успеть составить впечатление», — сказал Варламов журналисту ТВ2.
Ранее блогер анонсировал свое турне по России, которое включает 68 город, в том числе и Томск. До этого блогер побывал в столице Бурятии — Улан-Удэ, который по версии одного из рейтингов оказался худшим городом для жизни в России. «Мне говорили, что это дно России-матушки, что здесь даже хуже, чем в Чите. Поэтому я ожидал полной жопы. И знаете что? Улан-Удэ оказался вовсе так плох», — написал он в отчетном посте.
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Искал я укромное место, где можно самоизолироваться от вирусов, депрессий и проблем, и оказался в Улан-Удэ. Мне говорили, что это дно России-матушки, что здесь даже хуже, чем в Чите. Поэтому я ожидал полной жопы. ⠀ И знаете что? Улан-Удэ оказался вовсе не так плох! Конечно, есть проблемы. Например, на меня пару раз чуть не напали дикие псы. Ещё в городе подозрительно много подвыпивших людей. Казалось бы, а где их мало? Но у нас выпивший человек весёлый, общительный, а в Бурятии наоборот: алкаши подозрительные, скрытные и молчаливые. Смотрят на тебя, словно ты хочешь испортить их внутренний праздник! ⠀ Но в целом город приятно удивил, говорю сейчас без всякого сарказма. Например, тут есть хороший трамвай, который даже развивается: недавно купили новые вагоны. А ещё тут сохранилось большое количество деревянных домов. И это не убогие гнилушки, как в других городах, а крепкие достойные дома цвета тёмного шоколада с яркими наличниками. Особенно важно, что стоят они целыми кварталами. ⠀ Редко где сейчас встретишь такую цельную застройку. Эти кварталы, конечно, нуждаются в реконструкции. Во многих домах нет канализации и горячей воды. Но есть потенциал для развития. ⠀ Улан-Удэ — как хороший учебник истории архитектуры. Тут есть дореволюционные кварталы, есть немного конструктивизма и простенькие здания первого десятилетия советской власти, есть сталинки, есть хрущёвки. И все эти районы практически в первозданном виде. Просто обветшали. ⠀ Город, насколько это было возможно, не засрали муравейниками, торговыми центрами и прочей дрянью. Он сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование.
Публикация от Ilya Varlamov (@varlamov)
Отметим, ранее Илья Варламов пригласил Ивана Кляйна сняться в своем шоу «Большая дорога с мэром» и прогуляться по улицам Томска «без цензуры». Чуть позже блоге составил список из 100 самых уродливых зданий России и включил в него здание Томского института бизнеса.
Томские активисты больше 10 лет приглашали блогера в Томск, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения деревянного зодчества. В прошлом году отчаялись и запустили флешмоб «Варламов не приедет. #OldTownСhallenge». Его сутью было опубликовать в любой соцсети фото на фоне любимого дома в старом Томске с хэштегом #OldTownСhallenge, сопроводить личной историей и передать эстафету троим друзьям.
Журналисты ТВ2 договорились взять интервью у Ильи Варламова и рассказать, какое впечатление о Томске осталось у урабаниста. Следите за новостями.
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