Известные томичи выступили с осуждением «травли» Валентины Терешковой

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«После того как депутат Госдумы Валентина Терешкова 10 марта предложила обнулить президентские сроки, на нее обрушился шквал критики в соцсетях. Но многие люди, в том числе известные томичи, выступили с осуждением травли и в защиту свободы слова», — сообщает администрация Томской области в своей группе во ВКонтакте. Среди известных томичей депутат Госдумы Татьяна Соломатина, председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов, заведующий кафедрой политологии ТГУ Алексей Щербинин, сопредседатель томского штаба ОНФ Константин Юденко и председатель Молодежного парламента Томской области Игорь Разживин.

Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

«С трибуны Госдумы Валентина Владимировна озвучила не только свое мнение, но и просьбу рядовых своих избирателей. Имела она такое право? Вполне! И уже дело каждого из нас, соглашаться с этим предложением или не соглашаться. Для этого и проводится всенародное голосование. Кроме того, Конституционный суд сформулирует законность этой строчки», — говорит директор НИИ онкологии Евгений Чойнзонов.

«Я очень уважаю Валентину Владимировну Терешкову. Я спокойно и уважительно отношусь к чужому мнению. Я не призываю соглашаться или не соглашаться с чьей-то позицией. Я призываю к диалогу без истерии. Завтра любой может столкнуться с травлей. Соцсети уже потирают руки, ждут новую жертву. Гоните от себя стадный инстинкт. Думайте своей головой», — призывает руководитель штаба студенческих отрядов Игорь Разживин.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

«Ух ты, в защиту свободы слова они высказались, вы посмотрите! — пишет в комментариях руководитель другого Штаба Ксения Фадеева. — Валентину Терешкову свободы слова никто не лишал. Ей не грозит срок за ее речь, ее росгвардейцы под руки не подхватили и не вывели из зала заседаний. Эшники ее, наверное, на беседу не вызывали и статьей за призывы к изменению конституционного строя не угрожали. Терешкова сейчас в первую очередь не женщина и не космонавт, а публичный политик, депутат от «Единой России», которая произнесла максимально холуйскую речь. Ну и получила соответствующую общественную реакцию. Не нужно подменять понятия и называть это травлей. Это реакция людей на ее как политика действия. И любой общественный деятель должен быть к такой реакции на свои поступки готов. Прикрываться тем, что ты женщина, или космонавт, или кто угодно еще, просто смешно».

«Если она раз слетала в космос и 50 лет сидит в Госдуме и к тому же миллионер, это не значит, что она может говорить за весь народ. Народ ее попросил, ага», — пишет в комментариях Николай Морозов.