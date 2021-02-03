Известная пианистка Екатерина Мечетина сыграет с Томским симфоническим оркестром

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Екатерина Мечетина, одна из самых талантливых и ярких пианисток мирового уровня, выступит 7 февраля на сцене Большого концертного зала вместе с Томский симфоническим оркестром. Она исполнит два фортепианных концерта Ференца Листа. Пресса отмечает, что выступления Екатерины Мечетиной всегда проходят с неизменным успехом. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние. Это подтверждают и хорошие отзывы после концертов в ее Инстаграм.

Екатерина Мечетина родилась в семье музыкантов, начала заниматься музыкой с четырёхлетнего возраста. Училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (класс Т. Л. Колосс) и Московской консерватории (класс доцента Владимира Овчинникова). В 2004 году окончила аспирантуру МГК в классе профессора Сергея Доренского.

В годы учёбы являлась стипендиатом фонда Владимира Спивакова и фонда Мстислава Ростроповича, по приглашению последнего в 2004 году проходила стажировку в Париже. С 2007 года – солистка Московской филармонии. Первый сольный концерт пианистка дала в возрасте 10 лет, через два года совершила турне по городам Японии, где за месяц сыграла 15 сольных концертов. С тех пор Екатерина побывала с выступлениями более чем в 30 странах мира. Сегодня артистка даёт около 60 концертов в год. Мечетина – лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США).

Фото: philharmonia.spb.ru

В 2011 году Екатерина вошла в состав Совета по культуре и искусству при Президенте России. Удостоена звания «Заслуженный деятель музыкального искусства» В 2018 году Екатерина Мечетина стала доверенным лицом В. В. Путина на Президентских выборах. В августе 2018 года Екатерине присвоено звание «Заслуженный артист России». Приезд известной пианистки в Томск стал возможен благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и проекту «Всероссийские филармонические сезоны».