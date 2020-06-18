«Известия»: В правительстве России обсуждают введение налога для богатых

В правительстве обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.





По данным издания, власти намерены поднять НДФЛ до 15 % для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год. Такая мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью. По оценкам, повышение налога затронет один процент россиян.





Вероятность одобрения прогрессивной шкалы НДФЛ на этот раз значительно выше, чем в предыдущие годы, поскольку нынешняя ситуация — беспрецедентная, отметил собеседник «Известий», близкий к правительству.





В пресс-службе правительства сообщили, что такой инициативы не поступало.





С 1992 по 2001 год в РФ в том или ином формате применялась прогрессивная шкала НДФЛ. Налоговый кодекс предусматривал ставку в 12 % для доходов до 50 тыс. рублей, до 150 тыс. россияне перечисляли 6 тыс. и 20 % с суммы сверх 50 тыс. рублей. Свыше этого порога налог составлял 26 тыс. и 30 % от суммы более 150 тыс. рублей.





С 2001 года Россия перешла на плоскую шкалу — с тех пор все россияне платят НДФЛ по ставке 13 %. Депутаты Госдумы по крайней мере 10 раз вносили законопроекты о возобновлении прогрессивной шкалы НДФЛ. Только в конце 2019 года Госдума отклонила два их варианта — от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. В Госдуме посчитали, что это экономически нецелесообразно, к тому же возникнут сложности администрирования.